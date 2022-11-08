【狗痴喜訊】冷凍小狗大腦可望死而復生！

重點: 那些參與的人說，他們希望他們的寵物將來能夠復活。

但是，人體冷凍法引起了爭議，並被許多人認為是一門假科學。

失去寵物的主人正在使用人體冷凍技術（cryonics），希望能在未來讓他們與心愛的寵物團聚。





化名蕾妮（Renee）的狗主對她的兩隻狗有許多美好的回憶。





她說：『我們把牠們帶到任何我們去的地方。牠們就像我們的孩子一樣。』



Advertisement

化名蕾妮（Renee）的狗主對她的兩隻狗有許多美好的回憶。 Source: SBS 但蕾妮的兩隻寵物狗都死了，因而令她傷心欲絕。





她說：『我覺得我失去了我的整個家庭。那是令人很傷感的，我在想，為什麼不能讓牠們永遠活著呢？』





正是這個想法導致蕾妮決定冷凍了她的寵物狗的大腦。





人體冷凍法是在極低的溫度下保存死者屍體的做法，並希望這些人將來可以復活。





一些支持者認為，只要大腦保持完好無損，人或動物就有可能在記憶完好無損的情況下復活。在世界各地，數以百計的人和他們的寵物經已接受冷凍。





但是，人體冷凍法卻引起了不少爭議，並被許多人認為是一門假科學。





澳洲前生物醫學研究員羅德斯（Philip Rhoades） 到目前為止，他已經冷凍了 11 個人類大腦和 4 個狗隻大腦，包括蕾妮的寵物。羅德斯之前甚至收到有關冷凍貓隻的查詢。





他說：『將牠們冷凍的人正下賭注，希望能在未來以某種方式與寵物團聚。』





羅德斯是神經檔案基金會（Neural Archives Foundation）的負責人，該基金會位於新州地區，是一個非牟利組織。





他說，寵物主人是寄望未來的科技能將他們寵物的大腦放入一個新的軀體內而復生。





他說，對於那些喜歡生活在虛擬現實中的人來說，這個“軀體”可以是從動物的脫氧核糖核酸（DNA）中培育出來、又或是由電子驅動的合成軀體，甚至是虛擬軀體。





他說：『他們想要回復到過去的美好時光， 他們想要一隻年輕、健康， 但又擁有從前所有記憶的寵物。』



寵物主人是寄望未來的科技能將他們寵物的大腦放入一個新的軀體內而復生。 Source: SBS 要冷凍寵物，該隻動物必須在法律上是合法死亡。然後需要立即將其帶到獸醫處，在那裡進行手術以切除整個大腦。





然後便需將大腦帶往一個商業冷凍設施，在那裡使用液體氮將其冷凍在接近零下200°C。





有關的手術費用約為 5,000 至 7,000 元，具體取決於你是住在那個州或領地。然後，亦要多花 10,000 元以確保寵物的大腦能夠永久保存，或者至少“保存到世界末日”。





對於蕾妮來說，保存她的寵物狗的大腦有助她應對寵物狗死後所面對的傷痛。





她說：『你覺得還有一絲希望， 而之前我是覺得毫無希望。』





蕾妮又說，她與她的狗有著一種特殊的關係，而她與其他人很少感受到這種聯繫。





當她病臥在床時，陪伴在她身邊的正是她的寵物狗。





她說：『來自動物的愛和關懷這真是太棒了，牠能夠感覺到我有多不舒服，並且在我感覺好些之前不會停止（牠的關懷）。』





蕾妮希望有一天能與她心愛的狗重聚。





『老實說，我相信這是可能的。』





不過，羅德斯警告說，這個未來仍然是不能夠確定。





他估計從冷凍大腦中提取資料的技術可能需要數十年以上的時間，並承認要恢復動物的意識有機會是不可能做到。





他說：『所有這一切都是一場賭博……不能保證它會奏效。』





對於那些有興趣將他們的寵物冷凍的人來說，澳洲的人體冷凍行業亦即將會擴大。





Southern Crionics 將成為南半球首個全身人體冷凍設施。





該中心位於新州南部的霍爾布魯克（Holbrook）鎮，將於今年較後時間開幕，但目前仍然不接受寵物冷凍的工作。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。