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【網上情緣】網購寵物被詐騙 破財又傷心

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top view of a happy dog breed dachshund, black and tan, lies on a pile of counterfeit money dollars in a criminal costume

網購寵物詐騙 Source: iStockphoto / Ирина Мещерякова/Getty Images/iStockphoto

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Published 7 November 2022 at 10:21pm, updated 24 minutes ago at 10:31pm
By Massilia Aili, Tina Quinn, Jennifer Mok
Presented by Jennifer Mok, Cassius Chan
Source: SBS

現代網購流行，寵物也可在網上選購，騙徒亦乘機開發“新市場”，網購寵物騙案數字不斷上升。在「防止詐騙認知周 」重溫陳國華（Cassius Chan）在「 寵物天地」提醒大家慎防受騙的貼士。

Published 7 November 2022 at 10:21pm, updated 24 minutes ago at 10:31pm
By Massilia Aili, Tina Quinn, Jennifer Mok
Presented by Jennifer Mok, Cassius Chan
Source: SBS
內容提要
  • 網購寵物騙案一年間上升接近五成，騙局可發生在任何階層人士身上。
  • 像“網上情緣”騙局一樣，買主要保持理智，避免感情用事。
  • 買主必須留意鑒別詐騙網站的蛛絲馬跡，不容疏忽。
  • 避免到不人道的幼犬繁殖場購買寵物，在愛護動物協會或領養中心也可找到合心意小狗。
根據澳洲競爭及消費者公署估計，去年接報網購寵物個案超過3,000宗，國民損失總額多達400萬元。在2020至21年間，這類騙案數字上升接近五成 (48%)。

網上情緣


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在網上看到一隻合心意，又可愛的動物時，就像網上情緣，開始愛上了一隻動物，就像結下了不解緣。
陳國華

有多年獸醫經驗的陳國華指出，常見的遇騙情況是買主在網上看到一隻合心意的漂亮可愛小狗，好像結下不解緣。 查詢時，訛稱賣主不斷提高收費，如加入運輸費、打針費、申請文件費用等，買主都甘心付出，終於墮入陷阱。還未見到心儀的小狗，已經付出大筆金錢。

任何人都有機會受騙


澳洲小狗詐騙認知組織 (Puppy Scam Awareness Australia)
的發言人特魯希略（Sandra Trujillo）稱，曾經受騙的人常常感到羞恥。

但她指出：「無論何人，都不能避免，（騙局）可以發生在任何人身上。根本與你是否輕信他人無關。」

從事網絡保安的資訊科技人員、大公司的行政總裁、普羅大眾、任何你可想象到的人士，都曾經被騙。
特魯希略（Sandra Trujillo）

特魯希略指騙徒技術高明，有設計好的對話，對市場有研究，用字精明，並從正當的網站盜取照片來複製。

用理智戰勝感情


陳國華為大家提供以下貼士，避免墮入網購寵物陷阱。

如要避免受騙，必須要保持理智，切記兩點：

1. 照片很容易造假，切勿被可愛的小狗眼神矇騙。

2. 網站也可以造假，賣方可能聲稱是註冊合法寵物商，展示虛假文書，用大量小狗照片“似模似樣”吸引買主。
VICTORIAN PUPPY SCAM
網購小狗要避免感情用事 Credit: AAP

如有意網購寵物，以下幾點可以幫助鑒別賣方是否可靠：

1. 搜集賣方資料，如是否真實的註冊商、有沒有有效的地址和聯絡電話等。

2. 留意同一張小狗照片是否在不同網站上出現，可能只是照片背景換了，而網站的其他資料是否不一樣等，都是疑點。

3. 查詢時如果還未見到小狗，賣方要求先繳付任何費用 （如按金等）就要格外小心。

4. 一些寵物商會與買主通過視像接觸，可以看到小狗的情況，且讓買方直接查詢小狗詳情，如小狗父母的狀況等。賣方如能夠詳細解答問題，就較為可靠。

無論是網購還是親身到出售地點購買寵物，都要留意查閱一切文件，包括植入晶片、預防針、杜蟲等記錄。如購買純種狗時更要檢查出世紙 （pedigree paper），上面應註明小狗父母的資料。
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不人道的幼犬繁殖場


另一方面，陳國華提醒大家避免到幼犬繁殖場 (puppy farm)購買小狗。這些地方或被稱為幼犬工廠，都是大量繁殖小狗，不理會動物的福利、健康和衛生，用不人道的方法，把小狗純粹視為貨物。在這些地方購買的小狗很容易出現健康和品格問題。

再者，除了購買寵物之外，也可考慮到
愛護動物協會
或其他領養中心，有機會找尋到一隻年齡和性格適合自己的小狗，不但可以減少動物被遺棄，也可為自己找到一隻可愛的伴侶。
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