澳式足球聯盟取消「白色短褲」要求 消除女運動員憂慮

繼溫布頓網球賽主辦單位在 11 月宣布取消參賽選手必須穿上全白套裝的規定，旨在避免女球手於月經期間感到尷尬，AFL 亦仿效有關做法，希望此舉將鼓勵更多的女性參與澳式足球運動。

Demons players celebrate winning the premiership on 27 November 2022.

Demons players celebrate winning the premiership on 27 November 2022. Dr Kate Hall, AFL head of mental health and wellbeing, says the new uniform policy will "ensure women and girls can confidently play and enjoy Australian Rules Football, free from the impact of period stigma". Source: AAP / Jason O'Brien

要點：
  • 從明年開始，AFLW 將不再要求球員在作客比賽中穿白色短褲。
  • AFL 表示，這項決定是經與球員「廣泛諮詢」後作做出的。
  • 負責人指出，此舉旨在消除女性參加這項運動的障礙。
女子澳式足球聯盟（AFLW）周四（12 月 8 日）宣布，將撤銷穿著白色短褲的要求，避免選手於月事期間感到尷尬。

這項決議將立即在所有由澳式足球聯盟（AFL）舉辦和協辦的女子比賽中生效，與世界各地的的類似項目如網球（溫布頓網球公開賽）、板球和足球中宣布的措施看齊。

澳式足球聯盟（AFL）總經理凱恩（Laura Kane）形容，有關改動是歷史性的革新，並且是在與球員進行廣泛諮詢後作出的。

她指出：「這是 AFL 歷史上的焦點時刻，該服裝政策反映了現代女運動員的需求。事實上，全球各地的女運動員正推動改革，以解決女性在月經期間穿白色短褲或長褲的尷尬。」
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女子澳式足球聯盟（AFLW）總經理利文斯通（Nicole Livingstone）亦指，她希望這一決定能鼓勵更多的女性加入這項運動。

她說：「雖然這只是一項針對 AFL 比賽中對女性服飾要求的政策變化，但它將為女性參與社區運動的帶來巨大的連鎖反應 — 我們希望帶頭消除任何阻礙女性參與澳式足球的障礙。」

所有 18 支 AFLW 球隊將可繼續於主場比賽時穿上彩色短褲；此外，在賽季內的任何比賽中，球隊都可穿上這些短褲。若果兩支的球衣「撞色」，球員將需要預備另一顏色的短褲讓球員作賽。

AFL 內負責球員心理健康的負責人賀爾（Kate Hall）指：「我們優先考慮球員的身心靈健康。鼓勵每個人參與澳式足球，這對我們在 AFL 所做的一切至關重要。」

「這項政策確保了所有女性都能自信地享受澳式足球，不必遭受經期帶來的恥辱的尷尬。」
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Published 9 December 2022 at 2:27pm
Source: AAP, SBS
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