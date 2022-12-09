澳式足球聯盟取消「白色短褲」要求 消除女運動員憂慮

要點： 從明年開始，AFLW 將不再要求球員在作客比賽中穿白色短褲。

AFL 表示，這項決定是經與球員「廣泛諮詢」後作做出的。

負責人指出，此舉旨在消除女性參加這項運動的障礙。

女子澳式足球聯盟（AFLW）周四（12 月 8 日）宣布，將撤銷穿著白色短褲的要求，避免選手於月事期間感到尷尬。





這項決議將立即在所有由澳式足球聯盟（AFL）舉辦和協辦的女子比賽中生效，與世界各地的的類似項目如網球（溫布頓網球公開賽）、板球和足球中宣布的措施看齊。





澳式足球聯盟（AFL）總經理凱恩（Laura Kane）形容，有關改動是歷史性的革新，並且是在與球員進行廣泛諮詢後作出的。





她指出：「這是 AFL 歷史上的焦點時刻，該服裝政策反映了現代女運動員的需求。事實上，全球各地的女運動員正推動改革，以解決女性在月經期間穿白色短褲或長褲的尷尬。」



女子澳式足球聯盟（AFLW）總經理利文斯通（Nicole Livingstone）亦指，她希望這一決定能鼓勵更多的女性加入這項運動。





她說：「雖然這只是一項針對 AFL 比賽中對女性服飾要求的政策變化，但它將為女性參與社區運動的帶來巨大的連鎖反應 — 我們希望帶頭消除任何阻礙女性參與澳式足球的障礙。」





所有 18 支 AFLW 球隊將可繼續於主場比賽時穿上彩色短褲；此外，在賽季內的任何比賽中，球隊都可穿上這些短褲。若果兩支的球衣「撞色」，球員將需要預備另一顏色的短褲讓球員作賽。





AFL 內負責球員心理健康的負責人賀爾（Kate Hall）指：「我們優先考慮球員的身心靈健康。鼓勵每個人參與澳式足球，這對我們在 AFL 所做的一切至關重要。」





「這項政策確保了所有女性都能自信地享受澳式足球，不必遭受經期帶來的恥辱的尷尬。」





