工會提倡女性每年應獲10天帶薪「月經假」「更年期假」

澳洲工人聯會（AWU）、聯合工人工會（UWU）、澳洲工人製造業工會（AWMU）及鐵路、電車及巴士工會（RTBU），在Maurice Blackburn律師樓支持下，計劃發起宣傳運動，推廣女性帶薪月經假和更年期假。





運動旨在表達女性應有權利反應其獨特的生理經歷。不過，澳洲工人聯會的昆州秘書長Stacey Schinnerl表示，令人失望的是，運動尚未發起便引起不同反應。「這特別的話題引起很多反對。這是艱難的對話，通常男性不會想參與。我們需要打開對話。」





她表示，無論男性還是女性，都應該支持那些受月經和更年期症狀而折磨的人。「我震驚的是一些女性（在這話題上）也缺乏同理心和支持。」





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澳洲很多女性都因為月經和更年期而感到不適。常見症狀包括大量出血、腹痛和痙攣、偏頭痛以及經前焦慮症 (PMDD) 或子宮內膜異位症等。





聯合工人工會的幹事Linda Revil表示，是時候修改《公平工作條例》（Fair Work Act），加入相關假期來承認女性佔據人口的半數。



月經和更年期的假期是工作女性的重要權利，但往往被忽視。

工會打算要求全職女性每年獲得10至12日的帶薪假。而女性權益組織Women's Health Matters認為，女性在接受刺激生育、流產和墮胎等治療或手術後，也應有權告假。





其實海外很多地方已有類似的月經假，包括西班牙、日本、印尼、南韓、中國和台灣。





不過有專家認為，涉及醫療的政策應側重於醫學上的條件，而非僅討論月經、更年期。蒙納殊大學的女性研究項目主管Susan Davis教授表示，任何人都應因為需要接受治療而獲得假期。





「邏輯並不在於女性預計未來30年的職業生涯都有月經，而在於你想她們得到治療。人們需要假期來獲得足夠的醫療照護......我相信平等的醫療照護假期，而不是和月經、更年期聯繫起來。」

