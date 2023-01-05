【樓價負擔】加拿大禁海外買家置業：值得澳洲仿效嗎？

要點： 外國投資者在未來兩年內不能在加拿大購買房屋。

實施該禁令是希望讓加拿大人購買房屋時減少競爭。

外國投資者在澳洲和加拿大的市場佔有率相似。

根據加拿大在 1 月 1 日生效的新法律，一些外國人現已被禁止在當地購買住宅物業。





這項具爭議的措施旨在減輕住屋市場的壓力，並使加拿大人更能負擔得起住屋。





澳洲的房屋負擔能力被一些人形容為住屋「危機」，類似的政策是否能為本地市場減低一些壓力？





加拿大的這項兩年禁令，將阻止外國買家（難民和永久居民除外）購買位於加拿大城市的住宅物業。



House prices in Canada peaked at the beginning of 2022, with the average price of a home costing CAN$800,000 (approximatey $866,000.) Source: Getty / Toronto Star/Toronto Star 在 2021 年大選時，總理杜魯多（Justin Trudeau）的自由黨表示，加拿大的房屋吸引了「奸商、富有的公司和外國投資者」。





競選宣傳談及「未被充份利用和空置的住房、泛濫的投機和飛漲的價格」，並以「房屋是為人民的，而不是為投資者」作口號。





最初提出禁令時，加拿大的房價正在上漲。





加拿大房屋的平均價格在 2022 年初達到頂峰，達到 80 萬加元（86.6 萬澳元），但到 2022 年 12 月已降至 63 萬加元（68.2 萬澳元）。





這禁令是加拿大政府為解決住屋負擔能力問題而採取的其中一個措施。





政府尚未公布預期這禁令會產生甚麼影響，只是在 2022 年 4 月的一份新聞稿中表示，外國買家是推高房價的部份原因。





新西蘭於 2018 年 實施了類似的禁令 ， 當地經濟學家向傳媒表示 ，該措施並未「對消除壓力來源和限制需求增長帶來實質影響」。



澳洲應該效仿嗎？

SBS 訪問澳洲的經濟和房地產專家，他們不相信該禁令會對加拿大房地產市場產生任何明顯影響，並且認為澳洲沒有任何理由仿效。





PropTrack 經濟研究總監 Cameron Kusher 將此舉形容為「民粹主義」。





他說：「房地產市場有更實際廣泛的問題，（外國買家）只是問題的小部份，雖然現在很流行說『我將禁止外國投資者進入市場』。但以會否有明顯轉變的角度來看，我認為不會有那麼大的分別。」



Economic consultant with Inclusive Economics, Patricia Pascuzzo (left) and Director of Economic Research at PropTrack Cameron Kusher. Source: Supplied 外國買家在加拿大所有業主中所佔的比例不足 5%，在澳洲情況也差不多。





Inclusive Economics 顧問 Patricia Pascuzzo 表示，加拿大的負擔能力問題很可能是由於對可負擔房屋的投資不足，澳洲的情況亦類似。





她說：「房價的普遍上漲只能通過更根本的手段來解決，例如增加城市和郊區的密度，亦需要更多不同類型的住屋選擇，以及更好地根據人們的需求建構房屋。」



The Australian housing market has been experiencing very low rental vacancy rates in the past couple of years, with the national average sitting at 0.9 per cent in August of 2022. Source: Getty / zetter 由於很多澳洲國民都在努力應對租金上漲，聯邦政府正在努力增加可負擔房屋以滿足需求。





在疫情大流行初期，尤其是在 2020 年和 2021 年，房價上漲至創紀錄水平。





Kusher 表示，疫情大流行證明海外買家並不如人們所說般，對房地產市場施加上行壓力。





他說：「人們一直說是海外人士進來購買房產並將我們擠出市場，但疫情大流行已證明情況並非如此，因為過去兩年並沒有移民進來。」





「人們移民到澳洲並不是一件壞事，這並不意味著住房越來越難以負擔，而是因為其他因素，例如低利率或供應量不足，這些更大的問題造成了負擔不起的住屋市場，這與我們強勁的人口增長率形成鮮明的對比。」



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澳洲房屋的平均價格去年下降了約 5% 至約 70.8 萬澳元。價格下降是在接連加息後出現，這亦導致生活開支上升。



在澳洲的外國投資

澳洲國民銀行從 2022 年第三季度的住宅物業調查顯示，外國買家佔全國市場 5%，並且在維州和新州最為活躍。





Kusher說：「有些人買屋是為了住在這裡，有些人是為了最終住在這裡，還有一些人是為了出租這些房屋。當中有相當大部份的買家，只是讓他們的房產空置，而且還沒有出租。」





他續說，沒有任何官方數據說明這種情況是否經常出現，但他說有傳聞證明這種情況正在發生。



他說：「也許我們應更廣泛地討論，如何才能讓外國投資者把他們空置的房子出租。」





Pascuzzo 說，像加拿大這樣的禁令會使國際投資住宅物業的時間放緩，會比禁令實施的時間更長。





她說：「如果人們在某個年紀希望出國旅行和工作，然後繼續留在某個國家，這禁令會讓這些人望而卻步。因此，一旦這些人搬到別處，他們就錯過了那個機會。」



Not all economists believe the measure will solve housing issues in Canada. Source: Getty / NurPhoto Pascuzzo 表示這也可能會阻礙移民，並在澳洲面臨嚴重勞工短缺的情況下，更難吸引外國勞工。





Kusher 表示認為澳洲會希望將自己展示為「一個自由開放的國家」。





他說：「加拿大正在阻止人們來到這個國家，說『這裡不歡迎你』是有點倒退，作為一個社會，我們應該歡迎來自海外的人們。」





「他們促進了經濟發展，讓人們有機會開始新的生活方式、新的業務，以及移民帶來的諸多好處。」



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