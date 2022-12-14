澳洲2022年屋價跌幅最勁地區公布！雪梨包攬頭十名

房地產分析公司 CoreLogic 在星期二（12 月 13 日）發表的年度《最優秀報告》（Best of the Best report）顯示，全國十個獨立屋價格下跌幅度最大的地區，均屬於雪梨的區域。





截至 11 月 30 日的一年內，雪梨北部海灘 Narrabeen 的獨立屋價格中位數下跌了 26%，達到 259 萬的水平。





同時，雪梨市中心及內南區 Surry Hills 及 Redfern 的獨立屋價格跌幅亦超過 25%，分別為 25.4% 及 25.3%。跌幅超過 20% 但未及 25% 的地區則包括內西區 Birchgrove、市中心及內南區 Rosebery、Camperdown、東區 Waverley、市中心及內南區 Newtown、Darlington 及 Chippendale。



在墨爾本，東北區 Hurstbridge 的房屋價格錄得 17.6% 跌幅、內城區錄 Brunswick West 錄得 17.2% 跌幅。





其次，則為內南區 Highett、Malvern、東區 Ringwood East、內城區 Essendon、內南區 Malvern East、內城區 Balaclava、東區 Nunawading 及 Croydon South。





布里斯本方面，南區 Fairfield 的房屋價格錄得 19.2% 下跌、內城區 Wilston 錄得 12.4% 跌幅，兩地都在今年較早前遭遇洪災。





同時，北區 Chermside、南區 Coopers Plains 及 Moorooka 均錄得超過 10% 的房屋價格跌幅。



CoreLogic 研究主管歐文（Eliza Owen）表示，較貴的區域一般會有較強的跌幅。





她說：「較昂貴的房屋市場，（業主）一般會有較高的債務與收入比率，這就是雪梨對加息環境特別敏感的原因。」





她補充，雪梨內城區由於有較多投資業主，故此波動性亦往往較大，導致物業價格變動更趨向極端。她指，這些地區在市場熾熱的時候，價格亦上升得相當厲害。



以下為各首府城市跌幅最大的十個區域：

雪梨

Source: Supplied / CoreLogic

墨爾本

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布里斯本

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阿德雷德

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珀斯

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荷伯特

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達爾文

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坎培拉

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