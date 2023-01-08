【香港巴士日迎兔年】雪梨巴士博物館初一初八舉辦

今年雪梨巴士博物館，在大年初一及初八，1月22日及29日，一連兩個星期日就舉行香港巴士日，物館方面向SBS中文回應，今年將會恢復出動3部曾經在香港服務的古典雙層巴士，而且是爆發疫情後，首次恢復乘客人數沒有限制。
去年由於目前雪梨Omicron變種傳播嚴重，香港巴士日只出動兩部香港古典巴士。
今年的巴士日 在1月22日及29日，早上10點至下午4點，會從雪梨巴士博物館出發，來往在市中心TownHall （(Park Street Stand H) 站。
雪梨巴士博物館方面表示，今年計劃安排3部香港古典雙層巴士輪流行走，每30分鐘一班。
行走的3部雙層巴士包括被譽為在澳洲完美修復的中巴ML1；以及在2009年運抵澳洲的兩部熱狗巴士，即是沒有冷氣的雙層巴士，九巴BL66以及九巴平治0305ME30。
而今年的香港巴士日，會加日子的可能不大，因為在1月26日澳洲日，博物館也會響應慶祝活動，派出巴士讓民眾乘坐。
今年香港巴士日，恢復派出3架香港古典雙層巴士。
博物館表示，目前已經可以就香港巴士日訂座。
香港巴士日收費及訂座詳情，可以瀏覽網站。
雪梨巴士博物館位於 25 Derbyshire Road, Leichhardt, 電話 （02） 9572 6789。
今次參加活動的巴士，都是由雪梨巴士博物館會員自行維修保養。歡迎有興趣人士加入博物館維修古董巴士義工團隊，一起保育巴士文化。
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