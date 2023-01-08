昆州 55 歲直路賽車手撞欄慘死

昆州救護服務證實，在昨日昆州時間下午 6 時 45 分 (即東岸夏令時間 7 時 45 分) 左右，他們接報在 Willowbank Raceway 發生一宗意外，於是派出有關人員趕赴現場救援。





結果，專業直路加速賽車手 Sam Fenech 因汽車失控先撞倒防撞欄，凌空飛越對面的防撞欄，再撞倒一個攝影台，重傷不治斃命，享年 55 歲。





警告：以下影片部份畫面可能會讓大家不安。



Willowbank Raceway 在布里斯本西南面、葉士域治附近。





據說，Fenech 失事時，他所駕駛的 Chevrolet Camaro 跑車時速高達 320 公里。他當場斃命。





當時跟他一較高下，是一輛由 Kelvin Lyle 所駕駛的 Ford Mustang。他們參與的比賽，叫做 New Year Nitro 賽。





至於一名 30 歲的攝影師，也因此受傷，被送到布里斯本 Princess Alexandra 醫院醫治，不過並沒有生命危險。

