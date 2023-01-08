【為重啟上市鋪路？】螞蟻集團宣布馬雲放棄控制權

中國首富及阿里巴巴集團主要創始人馬雲放棄螞蟻集團的控制權。





屬於阿里巴巴集團旗下的螞蟻集團，周六宣布調整股東上層結構，將給予10人獨立表決權，從而有效取消馬雲對螞蟻金服的投票控制權。本次螞蟻集團宣布的聲明中透露了公司先前複雜的控股結構，並顯示其創始人馬雲間接控制了螞蟻集團53.46%的股份，即投票權。





在本次股權結構調整後，沒有單獨股東擁有螞蟻集團的控制權，對任何股東的經濟利益不會改變。



螞蟻集團創始人馬雲放棄對其主要控制權。 Source: Getty 中國政府幾年來多次打擊中國國內巨型金融科技企業與其高層，限制金融科技企業在國際上進行融資，目的是遏制國內互聯網業的高速增長。





兩年前，馬雲在金融論壇上演講，公開批評中國的金融監管機構，其後消失了兩個多月。同年年底，螞蟻金服首次公開募股計畫在距離正式發行前夕被上交所緊急叫停，導致這項預計籌集超過30 億美元的首次公開招股在最後一刻被取消，這家金融科技巨頭隨後被迫進行重組。

