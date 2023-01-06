中國「動態清零」結束免隔離 居北京港人感突然

中國在上個月宣布取消「動態清零」政策，在北京居住踏入第八年的香港人曾小慧，承認她與當地很多香港人也感到意外。





她接受SBS中文訪問時表示，之前已經聽到到會開關，「復工復產」的消息。





「聽到一個詞，中央官員說的，『走小步，不停步』，…朋友之間討論這政策也覺得好，慢慢一步一步進行」。





當時曾小慧與她來自香港的朋友，都估計最少有3日隔離。



當聽到1月8日通關不用隔離，的確大家都好突然，我們覺得好開心… 朋友個個都話，要訂機票返香港過年。 居北京港人曾小慧





對於過去三年在中國大陸要遵守嚴格的防疫措施，曾小慧感到在武漢初期爆發疫情時，大家覺得措施可以保護社區。





她說，同時當時居民生活必須品的供應，完全足夠沒有問題。



當北京推出疫苗後，曾小慧說，他們也聽從「打完一針又一針」，去年打第三針時，更期待就可以開關。





「尤其見到其他國家逐步開放，連口罩都不用戴，我們都很期待，想著我們中國幾時做到這一步呢？」



北京西站內，一名外地工人戴口罩到達。攝於2023年1月6日。 Source: AAP / AP/ Wayne Zhang 對於現在中國無需隔離通關，有可能會導致感染個案飆升，曾小慧表示，在北京的香港人，其實很多在香港親友都確診康復，所以知道「中招」後也會無事。





「但內地的朋友，他們是害怕（感染）… 我們10月從香港返回機場，做核酸（檢測）時確診，所以要入醫院，內地的朋友很擔心，他們害怕我們會死。」





不過到11月，中國感染個案增加，曾小慧身邊的朋友，六七成都確診過。



我們更有個笑話，會問人：你「陽過」未，跟著對方會回應：我已經「陽康」啦。 居北京香港人曾小慧

「陽過」、「陽康」與金庸武俠小說人物「楊過」、「楊康」同音。





北京的感染率，也可從曾小慧丈夫工作的公司，當中的僱員感染率反映到。





「上面已經報告高達70%以上，因為他們是大眾行業，要面對群眾…所以我估計北京感染人數也多，除非不出街，例如老人家，反而會較少感染。」





她說，她的很多朋友工作的企業，僱員「陽過」率最高達到80%，其中病徵輕微的，甚至會在家繼續工作。



至於開關後，中國當地人會否擔心會有新變種病毒株引發新一輪疫情，在北京的曾小慧指出，目前當地居民將注意力集中於「中招」後如何調理，未有顧及新變種病毒株的問題。





「我平時經常去一間中醫診所做治療，診所也說，最近多了做病後調理的工作。」





她又相信，即使在星期日中國大陸開關，北京居民並不會立即到海外，因為過去3年的疫情，他們已經習慣在中國大陸本地旅行。



而中國開關後，入境外國人無需隔離，曾小慧指出部份居民會擔心。



（開關後）話外國人擔心我們感染（新冠）的中國人出去，其實我們更擔心感染的外國人，到中國。 居北京港人曾小慧

「例如印度、非洲，當時很多變種源自這些地方。」





曾小慧又說，其實北京居民習慣做核酸檢測，即使坐火車、高鐵去國內較遠地區，都會做核酸檢測，免得到目的地才知道受感染。





「我有些朋友『中招』後… 說去醫院排這樣長龍，『唔病都變病』，擔心自己（病情）會加重，所以基本上會在家自己食藥，所以我家中的成藥，分了很多給尤其（來自）香港的朋友。」



在北京醫院急症室走廊，一名年老患者使用呼吸機，並接受靜脈注射。攝於2023年1月5日。 Credit: AAP/AP/ Wayne Zhang 至於火葬場，曾小慧表示，最近有朋友的年老親人原本有慢性病，感染新冠後離世，朋友確認「火葬場真係排晒長龍」。





她認為，因為中國人口多，而踏入冬天，會有多人喪生，所以無可厚非。





北京在上個月底開始，市面興旺，並且恢復塞車，曾小慧話，因為「就快過春節，店鋪也多了人」。



北京醫院殮房外，放有多副棺木。攝於2023年1月6日。 Source: AAP / AP/ Wayne Zhang