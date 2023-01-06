【家長喜訊！】 於特定日子兒童可免費進入多個維州動物園

Zoos Victoria宣佈， Kids Go Free 計劃讓16 歲以下的兒童可以在以下日子免費進入 墨爾本動物園、Werribee Open Range Zoo、Healesville Sanctuary 和 Kyabram Fauna Park。



周末

維州公眾假期

維州學校假期

墨爾本動物園的巨龜有新棲息地。新的棲息地面積幾乎大了一倍，配備了一個新的加熱/過濾池和更多的地形變化，令巨龜能更好地鍛煉和更健康。





Zoos Victoria最近還迎來了三隻新的亞洲象，雌性的 Aiyara、雄性 的Roi-Yim 和另一隻在元旦出生的雌性。最新的小象的名字將由公眾通過 Zoos Victoria 的社交媒體渠道進行網上投票來決定。





明年，象群及其最新成員將搬到一個佔地 21 公頃的新棲息地，該棲息地是工黨政府斥資 8800 萬美元擴建 Werribee Open Range Zoo 的一部分。





維州代理環境廳長蒂爾尼（Gayle Tierney）表示：「我們很自豪能夠支持 Kids Go Free 計劃，這樣更多的家庭就可以在維州的世界級動物園渡過一天，了解動物並共同建立終生回憶。」





Zoos Victoria 本財政年度已經接待了超過 100 萬遊客，提供遊客與大自然接觸的機會，讓他們了解生活在四個動物園的 6,000 多隻動物，以及動物園外的重要保護工作。





隨著維州北部的 Kyabram Fauna Park去年加入Zoos Victoria，維州不同地區有更多值得探索的地方。還有可以體驗澳州野生動物的Healesville Sanctuary和Werribee Open Range Zoo，在那裡可以看到漫步的犀牛、斑馬和長頸鹿。





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