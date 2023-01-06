【澳洲搵工】未來需求強勁的 67 個就業崗位

清單上，有 286 個就業崗位被列為「全國未來需求強勁」(Strong National Future Demand)。但若仔細閱讀清單，當中有 67 個被列為「目前 (全國) 勞工短缺」或「目前偏遠地區勞工短缺」。





在 67 個工作崗位中，資訊科技、護理及礦業三個行業佔一大部份，但其他行業亦有工作崗位目前正存在勞工短缺現象。





技能委員會根據勞動力市場的大範圍數據分析、向僱主進行的問卷調查，以及針對各行業的業內組織、專業資格評審協會、工會、偏遠地區代表團體及主要僱主進行的廣泛持份者諮詢，並與聯邦以及各州及領地政府的諮詢，從而得出有關清單。



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就業指導公司 Careers By Design 的負責人尼爾森 (Rosie Nelson) 表示，不少人在考慮未來就業路向時都會留意「未來需求及發展潛力」，但「工資潛力仍然是首要因素」。





但她說：「我依然認為，最重要的考慮因素是他們的興趣。認真思考，他們何時覺得最開心、何時會 (沉醉於某件事) 忘記時間、何時感覺很有動力，在這個時候他們在做甚麼？」





而另一間就業指導公司 Sense of Direction 的負責人達斯 (Mita Das) 亦有類似建議。她說：「這取決於，對於你而言，甚麼是有意義的事。」





她說，考慮職業路向的人，應思考自己的核心價值、自己擅長甚麼、自己真正享受甚麼。





她說：「新冠病毒 (疫情) 教曉我們的是，干擾是會發生的...... 今年的技能短缺 (職業)，五年後可能已經完全不同。」





「選擇適合你自己的職業，如果這與市場需求吻合，就是最理想。」



澳洲目前勞工短缺且未來需求強勁的 67 個就業崗位：

研發經理 Research and Development Manager

質素保證經理 Quality Assurance Manager

岩土工程師 Geotechnical Engineer

採礦工程師 (不包括石油) Mining Engineer (excluding Petroleum)

石油工程師 Petroleum Engineer

冶金學家 Metallurgist

早期教育 (學前班) 教師 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher

助產士 Midwife

執業護士 Nurse Practitioner

註冊護士 (老年護理) Registered Nurse (Aged Care)

註冊護士 (兒童及家庭健康) Registered Nurse (Child and Family Health)

註冊護士 (社區健康) Registered Nurse (Community Health)

註冊護士 (重症護理及急症) Registered Nurse (Critical Care and Emergency)

註冊護士 (發育障礙) Registered Nurse (Developmental Disability)

註冊護士 (殘疾及康復) Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)

註冊護士 (醫療) Registered Nurse (Medical)

註冊護士 (醫療診所) Registered Nurse (Medical Practice)

註冊護士 (精神健康) Registered Nurse (Mental Health)

註冊護士 (手術前後護理) Registered Nurse (Perioperative)

註冊護士 (手術) Registered Nurse (Surgical)

註冊護士 (兒科) Registered Nurse (Paediatrics)

註冊護士 (未被歸類) Registered Nurses nec

系統分析員 Systems Analyst

多媒體專員 Multimedia Specialist

網頁開發員 Web Developer

分析程式開發員 Analyst Programmer

程式開發員 Developer Programmer

軟件工程師 Software Engineer

軟件測試員 Software Tester

滲透 (入侵系統) 測試員 Penetration Tester

軟件及應用程式開發員 (未被歸類) Software and Applications Programmers nec

數據庫管理員 Database Administrator

網絡管理風險及合規專員 Cyber Governance Risk and Compliance Specialist

網絡安全建議及評估專員 Cyber Security Advice and Assessment Specialist

網絡安全分析員 Cyber Security Analyst

網絡安全架構師 Cyber Security Architect

網絡安全運作統籌員 Cyber Security Operations Coordinator

電腦網絡及系統工程師 Computer Network and Systems Engineer

網絡管理員 Network Administrator

網絡分析員 Network Analyst

資訊及通訊科技質素保證工程師 ICT Quality Assurance Engineer

資訊及通訊科技系統測試工程師 ICT Systems Test Engineer

土木工程製圖員 Civil Engineering Draftsperson

土木工程技術員 Civil Engineering Technician

機械工程製圖員 Mechanical Engineering Draftsperson

機械工程技術員 Mechanical Engineering Technician

電工 (普通) Electrician (General)

電工 (特殊) Electrician (Special Class)

獸醫護士 Veterinary Nurse

動物剃毛員 Shearer

初級護士 Enrolled Nurse

護理院舍主任 Residential Care Officer

青少年輔導員 Youth Worker

兒童護理員 Child Care Worker

老年或殘障護理員 Aged or Disabled Carer

牙醫助理 Dental Assistant

保安人員 Security Officer

美容治療師 Beauty Therapist

合約管理員 Contract Administrator

計劃管理員 Program or Project Administrator

物業買賣律師 Conveyancer

塑膠製造器材操作員 (普通) Plastics Production Machine Operator (General)

鑽工 Driller

礦工 Miner

家居改善設備安裝員 Home Improvement Installer

切肉及切片員 Meat Boner and Slicer

屠宰員 Slaughterer



