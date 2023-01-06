【澳洲搵工】未來需求強勁的 67 個就業崗位

新一年如果想轉行，甚或剛畢業並正考慮就業路向，不妨參考聯邦政府的，當中列出本地僱主目前正最能聘請適合人才的就業崗位。
清單上，有 286 個就業崗位被列為「全國未來需求強勁」(Strong National Future Demand)。但若仔細閱讀清單，當中有 67 個被列為「目前 (全國) 勞工短缺」或「目前偏遠地區勞工短缺」。
在 67 個工作崗位中，資訊科技、護理及礦業三個行業佔一大部份，但其他行業亦有工作崗位目前正存在勞工短缺現象。
，詳細列出全國及各州及領地欠缺的技術人才，以及本地各工作崗位在未來的需求預測。
技能委員會根據勞動力市場的大範圍數據分析、向僱主進行的問卷調查，以及針對各行業的業內組織、專業資格評審協會、工會、偏遠地區代表團體及主要僱主進行的廣泛持份者諮詢，並與聯邦以及各州及領地政府的諮詢，從而得出有關清單。
就業指導公司 Careers By Design 的負責人尼爾森 (Rosie Nelson) 表示，不少人在考慮未來就業路向時都會留意「未來需求及發展潛力」，但「工資潛力仍然是首要因素」。
但她說：「我依然認為，最重要的考慮因素是他們的興趣。認真思考，他們何時覺得最開心、何時會 (沉醉於某件事) 忘記時間、何時感覺很有動力，在這個時候他們在做甚麼？」
而另一間就業指導公司 Sense of Direction 的負責人達斯 (Mita Das) 亦有類似建議。她說：「這取決於，對於你而言，甚麼是有意義的事。」
她說，考慮職業路向的人，應思考自己的核心價值、自己擅長甚麼、自己真正享受甚麼。
她說：「新冠病毒 (疫情) 教曉我們的是，干擾是會發生的...... 今年的技能短缺 (職業)，五年後可能已經完全不同。」
「選擇適合你自己的職業，如果這與市場需求吻合，就是最理想。」
澳洲目前勞工短缺且未來需求強勁的 67 個就業崗位：
- 研發經理 Research and Development Manager
- 質素保證經理 Quality Assurance Manager
- 岩土工程師 Geotechnical Engineer
- 採礦工程師 (不包括石油) Mining Engineer (excluding Petroleum)
- 石油工程師 Petroleum Engineer
- 冶金學家 Metallurgist
- 早期教育 (學前班) 教師 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher
- 助產士 Midwife
- 執業護士 Nurse Practitioner
- 註冊護士 (老年護理) Registered Nurse (Aged Care)
- 註冊護士 (兒童及家庭健康) Registered Nurse (Child and Family Health)
- 註冊護士 (社區健康) Registered Nurse (Community Health)
- 註冊護士 (重症護理及急症) Registered Nurse (Critical Care and Emergency)
- 註冊護士 (發育障礙) Registered Nurse (Developmental Disability)
- 註冊護士 (殘疾及康復) Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)
- 註冊護士 (醫療) Registered Nurse (Medical)
- 註冊護士 (醫療診所) Registered Nurse (Medical Practice)
- 註冊護士 (精神健康) Registered Nurse (Mental Health)
- 註冊護士 (手術前後護理) Registered Nurse (Perioperative)
- 註冊護士 (手術) Registered Nurse (Surgical)
- 註冊護士 (兒科) Registered Nurse (Paediatrics)
- 註冊護士 (未被歸類) Registered Nurses nec
- 系統分析員 Systems Analyst
- 多媒體專員 Multimedia Specialist
- 網頁開發員 Web Developer
- 分析程式開發員 Analyst Programmer
- 程式開發員 Developer Programmer
- 軟件工程師 Software Engineer
- 軟件測試員 Software Tester
- 滲透 (入侵系統) 測試員 Penetration Tester
- 軟件及應用程式開發員 (未被歸類) Software and Applications Programmers nec
- 數據庫管理員 Database Administrator
- 網絡管理風險及合規專員 Cyber Governance Risk and Compliance Specialist
- 網絡安全建議及評估專員 Cyber Security Advice and Assessment Specialist
- 網絡安全分析員 Cyber Security Analyst
- 網絡安全架構師 Cyber Security Architect
- 網絡安全運作統籌員 Cyber Security Operations Coordinator
- 電腦網絡及系統工程師 Computer Network and Systems Engineer
- 網絡管理員 Network Administrator
- 網絡分析員 Network Analyst
- 資訊及通訊科技質素保證工程師 ICT Quality Assurance Engineer
- 資訊及通訊科技系統測試工程師 ICT Systems Test Engineer
- 土木工程製圖員 Civil Engineering Draftsperson
- 土木工程技術員 Civil Engineering Technician
- 機械工程製圖員 Mechanical Engineering Draftsperson
- 機械工程技術員 Mechanical Engineering Technician
- 電工 (普通) Electrician (General)
- 電工 (特殊) Electrician (Special Class)
- 獸醫護士 Veterinary Nurse
- 動物剃毛員 Shearer
- 初級護士 Enrolled Nurse
- 護理院舍主任 Residential Care Officer
- 青少年輔導員 Youth Worker
- 兒童護理員 Child Care Worker
- 老年或殘障護理員 Aged or Disabled Carer
- 牙醫助理 Dental Assistant
- 保安人員 Security Officer
- 美容治療師 Beauty Therapist
- 合約管理員 Contract Administrator
- 計劃管理員 Program or Project Administrator
- 物業買賣律師 Conveyancer
- 塑膠製造器材操作員 (普通) Plastics Production Machine Operator (General)
- 鑽工 Driller
- 礦工 Miner
- 家居改善設備安裝員 Home Improvement Installer
- 切肉及切片員 Meat Boner and Slicer
- 屠宰員 Slaughterer
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