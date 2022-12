全球「美食排行榜」惹熱議：你認同投票結果嗎？

排行榜上有 95 個國家,其中意大利菜排榜首,其次為希臘菜及西班牙菜。日本菜排名第四、印度菜排名第五,墨西哥菜緊隨其後。





美國菜排名第八、法國菜第九,均不敵排名第七的土耳其菜。





至於中國菜(包含香港菜式)則排名第 11、印尼菜排名第 16、南韓菜排名第 19、越南菜排名第 20、菲律賓菜排名第 23、英格蘭菜第 29、泰國菜第 30、馬來西亞第 39、台灣菜排名第 45。



排行榜根據一個五分為滿分的評分排列。但在 TasteAtlas 的推特貼文中,不少網民都質疑有關排名的準確性。





一名網民稱:「第八名居然榜上有名,意味這項投票調查是本身就存在缺陷,不必認真解讀。」





更有人指:



只有從來都沒有吃過食物的人,才能得出這樣的排行榜。

This is a list you'd come up with if you'd never eaten food. — Dave Vetter (@davidrvetter) December 23, 2022





不少人都質疑部份國家的排名過低,甚或是過高。





例如,「美國菜(8)竟然高於巴西菜(12)」、「南韓菜(19)及美國菜(8)應該互換位置」、「越南菜(20)亦是評分過低的其中一個」等。





有人指:「為何英格蘭菜(29)會榜上有名?」、「為何(英格蘭菜)會高於泰國菜(30)?」





此外,亦有人認為不應將所有「中國菜」歸類為單一選項。



(中式菜)是世界四大菜系之一,種類繁多,以單一『中國菜』(歸類)根本毫無意義。這個排行榜簡直令我崩潰。

Top 5 IMHO. China should be as well - it’s one of four cornerstone world cuisines, and so varied that a single ‘Chinese’ cuisine is meaningless. This ranking always cracks me up. — Spencer Wells (@spwells) December 23, 2022





TasteAtlas 的排行榜上,亦列出各菜式中最受好評的食品,但部份「食品」其實是煮食食材或調味料。





排名第一的意大利菜,最受歡迎的「食品」包括帕爾馬地方芝士(Parmigiano-Reggiano)、托斯卡納火腿(Prosciutto Toscano)、'Nduja 可塗抹豬肉香腸、牛肝菌意大利飯(Risotto ai funghi porcini)及熱拿亞香草醬(Pesto Genovese)。





日式菜中,最受好評的「食品」包括三文魚籽、神戶牛肉、拉麵、日式炸雞件、便當等。印度菜,則是葛拉姆馬薩拉(Garam masala;即綜合辛香料)、酥油(Ghee)、Malai 凝結奶油、牛油大蒜饢餅(Butter Garlic Naan)、肉碎(Keema)。



For everyone weirded out by this bizarre list, I did some digging into the page itself.



First off, I found some strange listings.



Under its Indian Cuisine section, 'best rated foods' consist of INGREDIENTS! Garam masala literally means hot spices, ghee is clarified butter etc pic.twitter.com/UOAgtMb1w8 — Anthony Permal (@_galactictony) December 23, 2022





至於不少人狠批排名高位的美國菜,最受歡迎「食品」包括蜜脆蘋果、野生阿拉斯加三文魚、佛羅里達橙、德州牛胸肉三文治、德州中部燒烤。





中國菜方面,最受好評的「食品」是荔枝、豉油、米粉、鍋貼、叉燒包等。





澳洲菜幾乎排名包尾,在 95 個國家中排名第 89,排名高於亞美尼亞菜、冰島菜、加拿大菜、拉脫維亞菜、摩洛哥菜及挪威菜。





TasteAtlas 網站介紹,澳洲菜最獲好評的「食品」包括塔州大西洋三文魚、Tim Tam 餅乾、又名「夏威夷果仁」的澳洲堅果(Macadamia)、肉餡批(Meat Pie)及香腸燒烤(Sausage Sizzle)。



澳洲香腸燒烤。 Source: AAP TasteAtlas 是由克羅地亞記者兼創業家 Matija Babić 在 2015 年創立的網站,旨在提供「體驗旅遊介紹」,特別針對各地的地道美食,並發表關於流行食材及菜餚的研究文章。





網站自稱為「傳統菜餚、地道食材及正宗餐廳的世界地圖」,介紹世界各地合共超過 15,000 種食品、飲品及食材,以及當地九千間受好評的餐廳。





在面對網民猛烈抨擊,TasteAtlas 在推特發表聲明時強調,系統內有超過 15,000 款當地食品及食材讓公眾全年投票,並以各款食品的評分計算各國食品的平均分數,繼而得出菜式排行榜。





聲明指:「(排行榜)是反映真實使用者的真實意見。」又補充,每年發布該份排行榜的時候,都會收到不少人的批評,包括來自各國大使館的電話以表不滿。





大家又認為上述的排行榜是否準確?