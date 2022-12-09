【有冇你份？】十大最不可靠汽車品牌出爐 此奢侈品牌排名最差

重點： Warrantywise 根據自己的數據列出了可靠性最差的汽車品牌

製造商的排名是根據 2021至22 年間，超過 130,000 項政策，故障數量、維修成本和維修時間所排名。

保時捷在 100 分中僅獲得 35.1 ，為最低評分，Land Rover 緊隨其後，一些奢侈品牌亦躋身 10 個最不可靠的製造商行列

東亞國家汽車品牌佔據最可靠品牌排名

保時捷（Porsche），這個優質的德國品牌剛剛在一份報告中被評為是最不可靠的汽車製造商，該報告分析了所有主要製造商的故障量、維修成本和維修時間。





延長保修服務提供商 Warrantywise 在其可靠性指數中僅給保時捷 35.1 分（滿分 100 分），該指數是基於英國超過 131,000 輛汽車的數據。





然而，在可靠性方面，保時捷並不是唯一一個躋身表現最差 的10 名中的昂貴汽車品牌。





Warrantywise指：「事實證明，儘管車價很高，但從長遠來看，即使是二手車，豪華車也可能讓車主付出更多代價。」





該指數根據多種因素為每輛車計算總分。





這些包括進行維修的成本、他們遇到問題的頻率以及他們在車庫中修理的天數。





最不可靠汽車製造商排名（滿分為100 ）：

1. 保時捷（Porsche） 35.1 2. Land Rover 40.2 3. 捷豹（Jaguar） 48.2 4. Alfa Romeo 52.4 5. Audi 58.6 6. 寶馬（BMW） 59.8 7. Mercedes-Benz 60.4 8. Vauxhall 68 9. Volvo 68.9 10. Mitsubishi 69.4







延長保修服務提供商 Warrantywise 在其可靠性指數中僅給保時捷 35.1 分（滿分 100 分）。 Credit: X90072 數據僅代表已經不在原廠保修期內的汽車，這代表有關汽車的最低使用年數為三年。分析中包括的汽車的最大使用年數為 10 年。





所有數據均來自該公司在 2021 年和 2022 年的 131,000 份車輛保單。





Alfa Romeo在製造可靠汽車方面的歷史記錄並不佳，排名倒數第四，德國奢侈品牌寶馬BMW和Mercedes-Benz緊隨其後。





Volvo排名倒數第九，前提是安全性和可靠性並不總是相輔相成。





Vauxhall 和 Mitsubishi 並駕齊驅，擠身了十大表現最差的品牌。





Warrantywise 行政總裁惠特克 (Lawrence Whittaker) 表示，奢侈品牌收費昂貴，意味著它們的高技術套件如果出現問題，修復的難度和成本更高。





他解釋道：「從可靠性指數中的數據可以明顯看出， 高車價確實會令成本增加。」



Land Rover天價維修 等於購買全新Volkswagen Golf

保時捷雖然成為最不可靠的汽車品牌，但過去兩年，該品牌的最高維修費卻並不是有記錄以來最昂貴的。





Warrantywise 表示，它需支付 10,784.60 英鎊才能修好一位客戶的保時捷，但與維修一輛Land Rover的收據 23,889.53 英鎊相比就相形見絀。 有關維修價格幾乎是一輛全新的Volkswagen Golf的價格。





Land Rover的Range Rover被 Warrantywise 評為夏季最不可靠的汽車，而Range Rover的整體可靠性評分僅為 40.2/100。





Land Rover的姊妹品牌捷豹（Jaguar）以 48.2 的可靠性得分排名倒數第三。





維修費最昂貴的捷豹也比維修任何一輛保時捷都貴，其中一輛汽車上的渦輪增壓器有問題，維修費要 16,990.02 英鎊。





每個表現最差的品牌的最昂貴的一次性維修費 （單位為英鎊）：

1. 保時捷（Porsche） £10,784.60 2. Land Rover £23,889.53 3. 捷豹（Jaguar） £16,990.02 4. Alfa Romeo £6,760.32 5. Audi £17,212.42 6. 寶馬（BMW） £19,678.80 7. Mercedes-Benz £23,302.20 8. Vauxhall £8,368.80 9. Volvo £9,633.60 10. Mitsubishi £9,003.91





資料來源: Warrantywise. 數字基於 2021-22 年各品牌車型的單次維修費用



東亞國家汽車品牌佔據最可靠品牌排名

上月，Warrantywise 向《每日郵報》提供了10間具有最佳可靠性記錄的汽車製造商名單。





本田Honda以 96.8/100 的得分高居榜首，領先於豐田Toyota和鈴木Suzuki。





事實上，最可靠品牌的排名個由東亞國家的汽車製造商佔據，Kia、現代Hyundai和Mazda也名列前茅。





本田Honda以 96.8/100 的得分高居榜首。 Credit: honda.com.au



