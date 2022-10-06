中國車在澳熱銷 全澳銷量升至第三

澳洲汽車行業的最高機構聯邦汽車工業商會（Federal Chamber of Automotive Industries, FCAI）於周三（10月5日）發布了9月份的新車銷售數據。





9月共售出93555輛汽車，比去年同期增加了12.3%。





9月售出的汽車中有23880輛產自日本，20363輛產自泰國，14889輛產自中國。





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中國產Ute長城汽車(GWM)和上汽大通LDV T60的銷量首次超過日產Navara和（Mazda）的BT-50。





雖然澳洲市場的新車供應出現了改善的跡象，但F聯邦汽車工業商會主席韋伯（Tony Webe）提醒，隨著全球汽車市場從大流行中恢復過來，物流和供應鏈問題仍然存在。





豐田汽車繼續在澳洲市場處於領先低位，共售出14852輛，起亞以7290輛緊隨其後，其次是萬事得（7259輛）、三菱（6784輛）和福特（6635輛）。





豐田Hi-Lux是銷量最高的車型，當月售出5170輛。福特Ranger緊隨其後，有4890輛。特斯拉的Model Y售出4359輛，排名第三。





值得關注的是，電池電動汽車銷售在9月頗為強勁，韋伯表示：「9月份售出的電池電動汽車的數量表明，越來越多的澳洲人致力令他們的交通去碳化。」





在2022年9月售出了7247輛電池電動車，比混合動力和插電式混合動力的總和（5141輛）還要多。





迄今為止，本年已售出21771輛電池電動車。雖然電池電動汽車的總體市場份額仍然很低（2.7%），但有一個明顯的市場趨勢，那就是零排放技術。





此前，聯邦政府呼籲就電動汽車討論文件提交意見。





韋伯表示：「汽車製造商對這份討論文件的發布感到鼓舞。澳洲實現輕型交通工具去碳化的途徑很複雜，需要一個整體的政策框架。這份文件涉及許多需要解決的問題。」





政策目標是降低排放，我們期待著向政府提供關於如何引導這一途徑的實際指導。

