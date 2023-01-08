震驚！美國6歲學生開槍打傷老師命危 警方稱非意外

美國當地時間本月6日周五，弗吉尼亞州一名 6 歲學生在一年級教室內與女老師發生爭執，開槍打傷了這名老師。





專家表示，涉及 6 歲兒童的校園槍擊事件極為罕見，而弗吉尼亞州的法律限制了犯這類罪行的兒童的刑罰，並不允許把 6 歲兒童作為成年人受審。





警方稱，事發位於紐波特紐斯的 Richneck 小學（Richneck Elementary School），槍擊案沒有其他學生遭受波及傷亡，事發後該校師生被疏散到體育館緊急避難。據了解，事發時不少學生顯得驚慌害怕，全班大部分人都在哭，有家長在事發時收到學校發來的短信，稱校內一人中槍，另一人被拘留。家長表示非常焦急，希望知道自己兒女的安全。



事發位於紐波特紐斯的 Richneck小學發生槍擊案。 Credit: Billy Schuerman/AP

事發時不少學生顯得驚慌害怕，全班大部分人都在哭，有家長在事發時收到學校發來的短信，稱校內一人中槍，另一人被拘留。家長表示非常焦急，希望知道自己兒女的安全。

槍擊事件中一名 30 多歲的女老師受重傷，有生命危險，其後情況好轉。





紐波特紐斯警察局長史蒂芬德魯表示，該名兒童已被警方拘留。據警方稱，這次槍擊事件並非意外，而是爭執的一部分，但當局以調查為由拒絕透露導致這次事件的詳細起因。警方同時正調查男童是從哪裡得到手槍，亦正與不同部門合作，尋找最合適的方式處理今次事件，並已連絡聯邦律師協助該名男童進行偵訊。

