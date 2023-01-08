【澳中關係回暖】澳洲龍蝦紅酒有望解禁

根據彭博新聞社報道，隨著澳中關係改善，澳洲外長黃英賢上個月訪問中國，慶祝澳中建交50周年，並與中國外長王毅會面討論。





報道並引述知情人士稱，中國官員正在討論，要允許寶武、大唐、華能和國能等4大進口商，最快在4月1日恢復採購澳洲煤炭的計劃。



雪梨大學（University of Sydney）中國商業與管理學教授亨德里施克 (Hans Hendrischke) 表示，中國對大宗商品進口的限制，可能會以非官方的方式逐步放寬。但目前還沒有具體時間的跡象。





他指出，沒有人可以確定是否在農曆新年，是從大麥、葡萄酒生產商還是龍蝦開始？





澳洲的出口，約 40% 運往中國，自 2020 年以來中國實施一連串貿易措施，對牛肉、大麥和煤炭到龍蝦、葡萄酒和木材等所有商品實施貿易限制，影響數以十億元的貿易。





現在澳中關係回暖，經濟分析師指出，中國對澳洲進口有任何放寬，對澳洲經濟影響溫和。





由於主要出口鐵礦石價格飆升，澳洲與中國的雙向貿易差額在 2022 年躍升至歷史新高。





以博克 （Andrew Boak） 為首的高盛經濟分析師前日星期五（1月6日）在報告中指出，放寬貿易限制對澳洲來說是利多消息，對農業和一些遭受重創的行業也是，不過我們評估，這方面變化對近期的宏觀經濟影響很小。





中國從來未有正式承認對澳洲龍蝦限制，在上個月，澳洲外長黃英賢到訪北京前，中國海關在社交媒體帳戶上帖文，討論區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 的潛在優勢，表示「中國連續13年成為澳洲第一大貿易夥伴」，「澳洲的龍蝦、海參、保健品、羊毛靴、珍珠，都是深受消費者喜愛的產品。」





帖文介紹了不同類型的澳洲龍蝦，指出在區域全面經濟夥伴關係協定下立即實現零關稅。



澳洲葡萄與葡萄酒行業協會主席麥克萊恩（Lee McLean）表示，葡萄酒行業在進入曾經最賺錢的出口市場之前會非常謹慎。 在中國對澳洲葡萄酒徵收約 200% 關稅的兩年內，生產商尋求市場多元化，包括拓展美國和英國。





他說：「 我們不想陷入過於依賴單一市場的狀況。”」





澳洲海鮮工業協會發言人表示，該組織歡迎北京和坎培拉的積極觀點，但拒絕就龍蝦出口到中國的前景發表評論。





新加坡亞洲貿易中心執行董事黛博拉·埃爾姆斯 (Deborah Elms) 表示，即使解除所有商品限制，貿易流量也可能會保持低迷。





她指出，進行交易的不是政府，而是個別公司。 對於公司而言，轉換市場並非容易、也不是快速或不用付出成本的事。

