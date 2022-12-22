【黃英賢訪華】 馮崇義：改善澳中關係 責任在於中共

澳洲及中國建交 50 周年之際，兩國外長星期三（12 月 22 日） 在北京舉行會晤 。





黃英賢會後透露，今次會晤對結束中國向澳洲商品實施的貿易壁壘、以及釋放兩名在中國被拘留的澳洲公民等「關建議題」，都取得積極進展。



雪梨科技大學中國學副教授馮崇義在接受 SBS 中文訪問時表示，澳中之間重啟對話、恢復部長級對話，當然是一個進步、一個小進步，但今次黃英賢訪華說不上是「破冰之旅」。





作為其中一名被中國居留的澳籍華人楊恆均的好友，馮崇義表示，成蕾和楊恆均獲得釋放返回澳洲是他對黃英賢今次訪華的「巨大期待」。





他說：「成蕾和楊恆均是政治犯，被中國以莫須有的罪名任意關押，其中楊恆均已被關押四年、受了很大的苦頭。」





「他是傳播自由民主理念、法治等普世價值。成蕾是一個被中國僱用的媒體人，報道的內容根本也不涉及到所謂國家機密之類的。」





又強調：「澳洲是個民主政體，對外關係的最重要優先事項，是保護澳洲公民的生命安全、人身安全及基本人權，這將永遠放在商業利益之上的。」



澳洲政府如果想恢復跟中國的關係，或令關係正常化，就必須回應民眾最基本的訴求。如果中國還扣押澳洲公民，這個外交關係怎麼能恢復？ 馮崇義副教授

馮崇義說：「他們做他們的本職工作，算不上甚麼犯罪。它（中國政府）馬上放他們回來，沒有法律上的障礙。」





王毅與黃英賢會面時，強調澳中之間並無根本的利益衝突，又認為雙方應該利用建交 50 周年的紀念日來重啟及重整兩國關係。





雪梨大學商學院講師李薇博士亦認為，今次黃英賢訪華之對於澳中兩國關係而言，是一個非常正面的訊號，而且亦標誌著兩國關係向前邁進一大步。





她說：「回顧過去一年，沒有太多的大型活動，雙方政府之間也沒有一些高層互動，尤其是 2018 年以來就暫停了雙邊外交與戰略對話。」





「所以我認為，這次外長出行到北京，一方面表示恢復自 2018 年以來一直暫停的雙邊外交和戰略對話，另一方面也重新回顧了過去 50 年中澳之間的經貿及文化交流。」



雪梨大學商學院講師李薇博士。 Credit: Supplied/ Dr Wei Li 不過，她亦認為，縱使今次黃英賢訪華可謂一個「破冰之旅」，澳中關係若要回復到 2016 年、2017 年所謂的「蜜月期」，還有一段時間。





她說：「的確這一次的外訪，我覺得對於中澳關係 － 尤其是中澳政治上方面的一種關係、政府雙方的關係 － 肯定是一個『破冰之旅』。」



新的工黨政府應該對於中國政府來說，他們雙邊之間更多的交流，比原來肯定是加深了很多，這一點是毋庸置疑的。 李薇博士

「我們現在還是會看到一些新的挑戰、一些新的分歧；（兩國）很快地回復到 2016 年、2017 年這個『蜜月期』可能還是比較困難。」





她指出，過去兩年的數據顯示，雖然兩國之政治、外交方面出現分歧，但是從經貿方面我覺得基本上沒有受到太多的阻礙，而且澳中之間的貿易還是穩定地上升。





她說：「經貿方面和政治方面，我們看到中澳之間是比較分開的。等於說，雖然政治方面並非特別和諧，經貿方面還是有一直繼續地促進。」





李薇續指：「這一次只是雙方一個政治方面（變得）友好的一個訊號，具體對於經貿方面的影響是比較有限的。」





「當然更多是取決於中澳目前在貿易方面還是有一些爭端。那麼，如何更加好地解決這些爭端？這才在對於貿易方面會有一個比較積極的訊號的領域。」



收聽節目 【無縮沙】黃英賢：已向王毅爭取貿易解封及釋放被拘澳人 SBS Chinese 21/12/2022 06:02 Play

她亦補充，澳中關係的變化，並非僅關乎兩國的政治狀況，亦包括全球地緣政治的變化所造成的影響，特別是中美在經濟方面的戰略性競爭。





馮崇義教授亦認同這一點。他說：「工黨政府能做的不多，這是一個結構性問題。因為他（澳洲政府）跟美國、英國還有其他民主國家有聯盟關係，不可能自行跟中國走得太近，而得罪美國及『五眼聯盟』、『澳英美聯盟』等傳統盟友。他有一個基本框架框著他。」





除此以外，馮崇義亦指，澳洲是個民主國家、政府由選民投票組成。「現在很多民意調查（都顯示），澳洲公眾對中國政府的負面評價在 70%、甚至是 80% 以上。」





「在這種情況下，你如果要跟中國友好，就會違背澳洲基本民意。」





他直言，若要改善兩國關係，責任在於中國政府。



要改善關係中澳交惡，主要責任 － 或者是整體責任 － 在於中共政權一邊。 馮崇義教授

他認為，是中國的人權問題及其「戰狼外交」手法，令中國與民主世界出現衝突、出現價值觀的衝突。「這才是結構性的問題。」





「貿易關係方面亦如是，因為是中國首先對澳洲提高關稅、進行經濟制裁。所以首先要中國作讓步。」



雪梨科技大學中國學副教授馮崇義。 Source: ABC Australia 黃英賢在會見傳媒時表示，針對中國向澳洲實施的商貿壁壘一事上，她相信今次會面對價值約 200 億元的澳洲相關各種貿易遭到「出口封鎖」等問題 將會有進展 。





黃英賢亦強調，認為澳中雙方仍然有必要在日後繼續進行談判，尤其在澳洲人及工黨政府都關注的議題—包括：領事事務、貿易封鎖、人權、區域安全、國際安全和規範和全球規則等問題。





李薇博士認為，中國政府近期對澳洲的態度上亦有所改變。





她說：「尤其是我們看到新任（中國駐澳）大使上台之後，我感覺大使更多地積極釋放很多訊號，特別是中澳經濟合作、經濟互補性是非常有利於兩國的經濟發展，更加有利於民生、人民生活的方面。」





