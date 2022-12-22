【黃英賢訪華】 馮崇義：改善澳中關係 責任在於中共

澳洲外長黃英賢日前到訪北京並與中國外長王毅會面。雪梨科技大學中國學副教授馮崇義在受訪時表示，個人非常希望今次會面能促成兩名被中國拘留的澳籍華人楊恆均及成蕾盡快獲得釋放。他亦認為，若要改善兩國的緊張關係，「整體責任在於中國」。

PENNY WONG CHINA VISIT

澳中兩國四年內首次有部長級別的會面，澳洲外長黃英賢 2022 年 12 月 21 日在北京與中國外長王毅會面。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

澳洲及中國建交 50 周年之際，兩國外長星期三（12 月 22 日）
在北京舉行會晤


黃英賢會後透露，今次會晤對結束中國向澳洲商品實施的貿易壁壘、以及釋放兩名在中國被拘留的澳洲公民等「關建議題」，都取得積極進展。
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雪梨科技大學中國學副教授馮崇義在接受 SBS 中文訪問時表示，澳中之間重啟對話、恢復部長級對話，當然是一個進步、一個小進步，但今次黃英賢訪華說不上是「破冰之旅」。

作為其中一名被中國居留的澳籍華人楊恆均的好友，馮崇義表示，成蕾和楊恆均獲得釋放返回澳洲是他對黃英賢今次訪華的「巨大期待」。

他說：「成蕾和楊恆均是政治犯，被中國以莫須有的罪名任意關押，其中楊恆均已被關押四年、受了很大的苦頭。」

「他是傳播自由民主理念、法治等普世價值。成蕾是一個被中國僱用的媒體人，報道的內容根本也不涉及到所謂國家機密之類的。」

又強調：「澳洲是個民主政體，對外關係的最重要優先事項，是保護澳洲公民的生命安全、人身安全及基本人權，這將永遠放在商業利益之上的。」
澳洲政府如果想恢復跟中國的關係，或令關係正常化，就必須回應民眾最基本的訴求。如果中國還扣押澳洲公民，這個外交關係怎麼能恢復？
馮崇義副教授
馮崇義說：「他們做他們的本職工作，算不上甚麼犯罪。它（中國政府）馬上放他們回來，沒有法律上的障礙。」

王毅與黃英賢會面時，強調澳中之間並無根本的利益衝突，又認為雙方應該利用建交 50 周年的紀念日來重啟及重整兩國關係。

雙方在會後發表的聲明強調
，澳中雙方已同意「在相互尊重、平等互利、求同存異的基礎上建立關係。」

雪梨大學商學院講師李薇博士亦認為，今次黃英賢訪華之對於澳中兩國關係而言，是一個非常正面的訊號，而且亦標誌著兩國關係向前邁進一大步。

她說：「回顧過去一年，沒有太多的大型活動，雙方政府之間也沒有一些高層互動，尤其是 2018 年以來就暫停了雙邊外交與戰略對話。」

「所以我認為，這次外長出行到北京，一方面表示恢復自 2018 年以來一直暫停的雙邊外交和戰略對話，另一方面也重新回顧了過去 50 年中澳之間的經貿及文化交流。」
Dr Wei Li
雪梨大學商學院講師李薇博士。 Credit: Supplied/ Dr Wei Li
不過，她亦認為，縱使今次黃英賢訪華可謂一個「破冰之旅」，澳中關係若要回復到 2016 年、2017 年所謂的「蜜月期」，還有一段時間。

她說：「的確這一次的外訪，我覺得對於中澳關係 － 尤其是中澳政治上方面的一種關係、政府雙方的關係 － 肯定是一個『破冰之旅』。」
新的工黨政府應該對於中國政府來說，他們雙邊之間更多的交流，比原來肯定是加深了很多，這一點是毋庸置疑的。
李薇博士
「我們現在還是會看到一些新的挑戰、一些新的分歧；（兩國）很快地回復到 2016 年、2017 年這個『蜜月期』可能還是比較困難。」

她指出，過去兩年的數據顯示，雖然兩國之政治、外交方面出現分歧，但是從經貿方面我覺得基本上沒有受到太多的阻礙，而且澳中之間的貿易還是穩定地上升。

她說：「經貿方面和政治方面，我們看到中澳之間是比較分開的。等於說，雖然政治方面並非特別和諧，經貿方面還是有一直繼續地促進。」

李薇續指：「這一次只是雙方一個政治方面（變得）友好的一個訊號，具體對於經貿方面的影響是比較有限的。」

「當然更多是取決於中澳目前在貿易方面還是有一些爭端。那麼，如何更加好地解決這些爭端？這才在對於貿易方面會有一個比較積極的訊號的領域。」
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SBS Chinese

21/12/202206:02
她亦補充，澳中關係的變化，並非僅關乎兩國的政治狀況，亦包括全球地緣政治的變化所造成的影響，特別是中美在經濟方面的戰略性競爭。

馮崇義教授亦認同這一點。他說：「工黨政府能做的不多，這是一個結構性問題。因為他（澳洲政府）跟美國、英國還有其他民主國家有聯盟關係，不可能自行跟中國走得太近，而得罪美國及『五眼聯盟』、『澳英美聯盟』等傳統盟友。他有一個基本框架框著他。」

除此以外，馮崇義亦指，澳洲是個民主國家、政府由選民投票組成。「現在很多民意調查（都顯示），澳洲公眾對中國政府的負面評價在 70%、甚至是 80% 以上。」

「在這種情況下，你如果要跟中國友好，就會違背澳洲基本民意。」

他直言，若要改善兩國關係，責任在於中國政府。
要改善關係中澳交惡，主要責任 － 或者是整體責任 － 在於中共政權一邊。
馮崇義教授
他認為，是中國的人權問題及其「戰狼外交」手法，令中國與民主世界出現衝突、出現價值觀的衝突。「這才是結構性的問題。」

「貿易關係方面亦如是，因為是中國首先對澳洲提高關稅、進行經濟制裁。所以首先要中國作讓步。」
Feng Chongyi
雪梨科技大學中國學副教授馮崇義。 Source: ABC Australia
黃英賢在會見傳媒時表示，針對中國向澳洲實施的商貿壁壘一事上，她相信今次會面對價值約 200 億元的澳洲相關各種貿易遭到「出口封鎖」等問題
將會有進展


黃英賢亦強調，認為澳中雙方仍然有必要在日後繼續進行談判，尤其在澳洲人及工黨政府都關注的議題—包括：領事事務、貿易封鎖、人權、區域安全、國際安全和規範和全球規則等問題。

李薇博士認為，中國政府近期對澳洲的態度上亦有所改變。

她說：「尤其是我們看到新任（中國駐澳）大使上台之後，我感覺大使更多地積極釋放很多訊號，特別是中澳經濟合作、經濟互補性是非常有利於兩國的經濟發展，更加有利於民生、人民生活的方面。」
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Published 22 December 2022 at 3:50pm, updated an hour ago at 3:55pm
By Winmas Yu
Source: SBS