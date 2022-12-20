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外長黃英賢今啟程北京 澳中關係可望再提升

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Federal Foreign Affairs Minister Penny Wong

澳洲外長黃英賢今天 (12 月 20 日) 動身前去北京。 Source: AAP / LUKAS COCH

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Published 20 December 2022 at 2:11pm
By Aaron Wan
Presented by Aaron Wan, Thomas Sung
Source: SBS

澳洲外長黃英賢兩周前正式獲得中國的邀請訪問，今天她動身前去北京。

Published 20 December 2022 at 2:11pm
By Aaron Wan
Presented by Aaron Wan, Thomas Sung
Source: SBS
雖然這個邀請在兩周前才發出，其實澳洲雙方在背後已努力不懈去促成今次黃英賢訪問。

原來，明天 (12 月 21 日) 便是澳洲與中國建交 50 周年。

50 周年是一個重大的日子，所以，這是一個讓澳中「重設」關係的一個契機。

澳洲總理艾巴尼斯於 11 月 15 日在峇里 G20 峰會期間，與中國國家主席習近平舉行了建設性的會晤，為這次黃英賢出訪中國買下了伏筆。

艾巴尼斯以 'positive development' (積極/正面的發展) 來到形容兩人該次的會晤，不過，艾巴尼斯強調，與中國重建關係不是一蹴而就的事，所以大家不要對進展步伐有太高的期望。

無論如何，對上一次訪問中國的澳洲部長 (時任貿易部長伯明罕) 已是 3 年前的事，而對上一次出訪中國的澳洲外長 (派恩) 更是 4 年前的事。

澳洲自聯邦工黨在 5 月上台以來，本來冰封的關係開始「解封」，雖然艾巴尼斯叫大家期望不要太高，可是，澳洲市民都希望黃英賢此行能加快解封的步伐。

有關詳情，請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。
更多內容

外長黃英賢本周訪華 慶祝澳中建交50周年

SBS 新聞簡報（12月19日）

澳洲外長籲緩和緊張局勢 黃英賢：中美應保持冷靜

中國洽購靠近澳洲私人島嶼 島主：想賣給澳洲政府但無回應

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