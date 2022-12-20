外長黃英賢今啟程北京 澳中關係可望再提升

雖然這個邀請在兩周前才發出，其實澳洲雙方在背後已努力不懈去促成今次黃英賢訪問。





原來，明天 (12 月 21 日) 便是澳洲與中國建交 50 周年。





50 周年是一個重大的日子，所以，這是一個讓澳中「重設」關係的一個契機。





澳洲總理艾巴尼斯於 11 月 15 日在峇里 G20 峰會期間，與中國國家主席習近平舉行了建設性的會晤，為這次黃英賢出訪中國買下了伏筆。





艾巴尼斯以 'positive development' (積極/正面的發展) 來到形容兩人該次的會晤，不過，艾巴尼斯強調，與中國重建關係不是一蹴而就的事，所以大家不要對進展步伐有太高的期望。





無論如何，對上一次訪問中國的澳洲部長 (時任貿易部長伯明罕) 已是 3 年前的事，而對上一次出訪中國的澳洲外長 (派恩) 更是 4 年前的事。





澳洲自聯邦工黨在 5 月上台以來，本來冰封的關係開始「解封」，雖然艾巴尼斯叫大家期望不要太高，可是，澳洲市民都希望黃英賢此行能加快解封的步伐。





有關詳情，請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。

