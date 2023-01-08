【中國國境今日解封】轟防疫政策 1120微博賬號遭封

中國放棄「動態清零」 政策後，中國大陸今日（1月8日）起開放國境，取消持續近三年的出入境限制，同時，新冠防疫措施措施改為 即是不再對感染者實行隔離措施，不再判定密切接觸者。檢測策略調整為「願檢盡檢」，亦不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。





不過自從上個月放寬防疫政策後，中國大陸新增個案大幅增加，不過微博就發聲明，指「疫情面前，眾多專家學者及熱心網友積極用專業知識，權威的例證助力防疫….甚至發布人身攻擊，引戰對立等違規言論…站方也將予以嚴肅處置。」





聲明指：「站方根據《微博社區公約》等相關規定，對排查到底12854條攻擊專家學者等違規內容予以處置…等1120個賬號視程度予以階段性禁言至永久禁言處理。」





聲明列出被處置的賬號包括：劉春、孔慶東等，其中劉春為資深傳媒人，曾任鳳凰衛視執行台長，孔慶東是北京大學教授。



微博發聲明，對1120個賬號暫時或永久封禁。 Credit: 微博 另外，在今個周末開始，中國正式踏入「春運模式」，數以億計的民眾將踏上旅途回家過年 ，國家衛健委之前已經多次就疫情會隨春運，擴散至醫療資源薄弱的農村地區，表示擔憂。





中國當局預計，國內鐵路和航空旅客，將比去年同期增加一倍，使總體數字接近疫情爆發前， 2019 年的假期。



交通部前日周五呼籲旅客減少出行和聚會，尤其是涉及老人、孕婦、小孩和本身患病的人。 當局在新聞發布會上告訴表示，也敦促公共交通乘客戴口罩，並注意自己的健康和個人衛生。





至於中國大陸與香港今日（1月8日）恢復免檢疫通關，每天雙邊各有6萬個配額，當中指定陸路口岸有5萬個配額；兩地民眾需先在網上預約過境配額，但返回的不需預約。



落馬洲支線通往深圳福田口岸今早6點半開放，大批市民在港鐵站等候過關。2023年1月8日。 Source: AAP / EPA/Jerome Favre 香港網上預約系統5日開始運作，首階段提供1月8日至3月4日預約，至昨日下午6點，超過41萬人在香港預約出境到大陸。





香港有報道指，，今日首日通關，深圳市口岸預約人數超過6500人，即不足配額的兩成。





落馬洲支線通往深圳福田口岸是三個陸路口岸配額最多有三萬五千個，據香港傳媒報道，口岸今日早上6點半開放，幾百名市民已經在港鐵站等候過關，也有深圳居民來等過關，到香港探望家人。

