澳洲要求中國旅客出發前檢測：會否進一步擴大至其他國家？

要點： 澳洲對來自中國的旅客實施新的新冠檢測規定。

專家表示，中國的疫情對澳洲的影響很小。

澳洲為何要求中國旅行者進行檢測？是否會擴大到對其他國家採取同樣措施？

澳洲對中國入境旅客的新冠檢測新規定引發了不少人質疑，究竟澳洲應如何應對海外疫情的威脅？政府是否有可能會進一步針對其他正努力應對新變種病毒傳播的國家？





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澳洲國立大學的傳染病專家科利尼翁（Peter Collignon）教授表示，即使中國旅客的確診率比其他國家的旅客高5至10倍，允許更多中國的染疫旅客入境對澳洲疫情的影響微乎其微。





科利尼翁教授說：「因為有這麼多的人從世界各地回來，他們將是少數的個案。」





他說，目前澳洲新冠疫情呈減弱趨勢，儘管一旦有具傳染性的旅客湧入，基線病例可能會有所增加。





那麼，為甚麼澳洲會要求入境旅客接受檢測？而此舉是否會擴大到針對其他國家呢？



Passengers wearing face shields walk inside the Beijing Capital International Airport in China on 1 January 2023. Source: AAP / Mark R. Cristino/EPA

要求中國旅客新冠檢測可能是「政治性的」

聯邦衞生部長畢勒（Mark Butler）說，澳洲在引入飛行前檢測方面「非常謹慎」，並指美國、英國、日本、印度、南韓、馬來西亞、意大利、西班牙和法國等國家也實施了同樣的限制措施。





他亦提到，世界衞生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）醫生在推特上的發文：「在缺乏掌握中國全面資訊的情況下，世界各國採取他們認為可以保護本國人民的行動，這是可以理解的。」





世衞組織特別指出，中國缺乏關於病例基因組測序的資訊，而這對發現新的變種非常重要。又指，包括澳洲在內的其他國家都有實時共享及存取有關資訊。





周二（1月3日），中國疾控中心的科學家向世衞組織提交了2,000多人的基因組數據。數據顯示，在其他國家流行的變種BA.5.2和BF.7佔當地所有感染數的97.5%。





雖然到目前為止，中國還沒有報告當地出現新的變種，但世衞組織重申，需要迅速和定期將數據存入可公開讀取的數據庫。





在這幾年的嚴格封鎖後，中國在廣泛的抗議聲中放寬了嚴格的新冠限制。但是，中國在12月24日停止公布每日病例數據，同時有專家認為計算新冠死亡人數的標準過於狹窄。





目前仍然沒有甚麼數據可以幫助世衞及其他國家了解中國疫情的真實程度，而繁忙的醫院和火葬場的場景引發了世界各國的關注。



People rest while tending to their elderly relatives along a corridor of a hospital emergency ward in Beijing on January 3, 2023. Source: AAP / Andy Wong/AP 《澳洲金融評論》周三（1月4日）報導，據政府消息人士稱，澳洲要求旅客起飛前檢測的措施是全球行動的一部份，旨在鼓勵中國政府在與全球各地的衞生部門分享數據方面更加透明。





中國外交部發言人毛寧回擊了針對中國的入境限制，稱其缺乏科學依據。





她說：「我們對試圖操弄疫情防控措施以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況本著對等原則採取相應措施。」





目前還不清楚這些相應措施是甚麼，從澳洲到中國旅行的人已經被要求在出發前48小時內接受新冠檢測，並獲得陰性結果。



澳洲是否會要求其他國家旅客進行檢測？

美國、歐洲和日本正處於冬季，這增加了新冠病例數上升的風險。美國也出現了一種新的Omicron亞變種。





根據美國疾病控制和預防中心的變種跟蹤系統，在不足一個月內，XBB.1.5亞變種在美國感染個案中的佔比已由不足10%上升到40%以上。雖然它這款變種病毒的傳染性似乎更強，但現階段似乎不會引起更嚴重的徵狀。





昆士蘭大學傳染病學及微生物學專家格里芬（Paul Griffin）副教授表示，XBB.1.5可能是目前最受關注的亞變種。它已經在澳洲和英國蔓延開來。





他說：「僅在這種情況下，我確實想知道為甚麼我們選擇對中國旅客...... 進行檢測，而不是選擇其他國家，那些國家有更多令人擔憂的變種。」



格里芬教授說，鑑於世界目前處於的疫情階段，他沒想到澳洲會對來自任何國家的旅客提出檢測要求。





「但我們就對中國這樣做了。而如果我們對中國這樣做，目前亦對美國這樣做可能會更有說服力 —— 但我不亦能為政府會這樣做。」





他說，考慮旅客的行程往往很複雜，旅客可能從多條路線到達目的地，針對特定地點檢測旅客無法達到預期的目的。





他說：「我希望我們不會對其他國家也提出檢測要求。」





「我真的很希望看到我們致力於加強國內的監測，不是短暫性 —— 而是要在國內進行非常好的持續監測，因為我們知道病毒不會消失。」



科利尼翁教授亦認為，除非出現嚴重的新變種，否則不需要更多限制。





他說：「對我來說，採取一些限制的唯一理由是出現一種新變種 —— 它可以逃避疫苗，並導致更多的死亡和重症。」





「過去幾年，還沒有出現過這樣的變種，我也不希望出現這種情況。」





「現在有這麼多人被感染，我們的重點應該是如何阻止重症和死亡。」





科利尼翁說，疫苗是防止死亡的最重要措施，其他措施則包括鼓勵戶外活動和佩戴口罩。



Travellers at Beijing airport on December 29, 2022. Source: AAP / Andy Wong/AP

還能做些甚麼來保證澳洲人安全？

格里芬教授說，使用污水檢測等方法加強澳洲的新冠監測，比要求旅客進行新冠檢測更有效。昆州和塔州均已放棄污水檢測的這種方法。





他說，確保民眾仍在進行核酸檢測，這對收集新變種的測序資訊有幫助。這可能包括對返澳旅客進行檢測，以幫助當局了解入境的感染者。





他說：「我們看到試圖限制 Omicron 的傳播是不可能的。如果中國確實出現了新的變種，它會很快傳播到鄰國，任何檢測或遏制措施都不可能遏制住。」





衞生部長畢勒表示，政府計劃對飛機廢水進行檢測，並且正在審查和加強對澳洲各地的社區廢水檢測。





當局還將對抵澳的旅客安排自願新冠檢測，並加強對在海外14天內檢測呈陽性的澳洲人的跟蹤安排。





澳洲醫學協會主席羅布森（Steve Robson）說，保護澳洲人的安全需要真正的戰略，而不是「一系列的政治反應」。





他向澳聯社（AAP）說：「我們非常希望看到關於如何應對北半球新冠疫情的綜合戰略，目前北半球大量的人在旅行，但對此幾乎沒有甚麼緩解措施，人們看到的是一系列政治回應。」





「我們希望看到全面的戰略，以公共衞生實踐為依據，也就是說，在這個脆弱的時刻，需要做些甚麼來保護澳洲人？」





羅布森教授說，他理解人們對新冠措施感到疲倦，但除非採用基本原則，否則會有更多人死亡。





他說：「我們剛從疫情最致命的一年中走出來…… 我們希望看到基於證據、靈活…… 並基於良好公共衞生原則的戰略。」





「我們還沒有從政府那裡聽到任何消息，除了一個看似拼湊的計劃…… 是時候停止這種修修補補的做法，開始建立連貫性了。」





