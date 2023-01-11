【好消息！】生活成本飆升 某大超市決定延長凍結價格

通貨膨脹飆升加上加息，澳洲民眾生活成本壓力越來越高。日前消息指兩大超市Coles 和 Woolworths在去年實施的凍結價格計劃將在本月結束。





然而，消費者有好消息了！Coles超市本周改變決定，宣布將繼續其原定於 1 月 31 日結束的凍結價格計劃。Coles 超市宣布其 “Dropped and Locked” 活動將持續到本月以後。基本日常食品及用品，包括麵粉、糖、燕麥、雞蛋、芝士、煙肉和尿布等都會繼續凍價。



Coles 超市宣布 “Dropped and Locked” 活動將持續到本月以後。

Coles表示，凍結價格計劃深受澳洲家庭歡迎，凍價能幫助不少家庭管理和計劃家庭的預算支出。目前尚不清楚這凍結價格計劃將具體延長至何時，以及在計劃結束後，價格是否會恢復到計劃前的原本價格或是更高。





而這家超市的主要競爭對手 Woolworths 的凍結價格計劃已經結束，該超市表示最近降低了 300 多種夏季貨品的價格，以助減輕消費者的生活壓力。

