【新數據】豐田銷量第一「無懸念」：某中國品牌超越大眾日產

澳洲聯邦汽車工業商會 (Federal Chamber of Automotive Industries) 表示，在這個「供不應求」且非比尋常的一年，業內過去一年合共交付了超過 108 萬輛新車 (1,081,429)。





豐田 (Toyota) 是最暢銷的汽車品牌，市場份額佔 21.4%。而最暢銷的型號則是 Toyota Hi-Lux，全年交付接近 6.5 萬輛 (64,391)。





Hi-Lux 過去七年都佔本地新車銷量排行榜的首位，此前該「寶座」是由 Toyota Corolla 穩坐。





至於銷量最高的其他車輛型號，則分別為 Ford Ranger 及 Toyota RAV4。



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運動型多用途車 (SUV) 及輕型商業用途車合共佔總銷售額 76.8%，同時亦佔十大暢銷汽車型號的其中八款。





純電動汽車則佔銷售額 3.1%。Tesla 兩個型號 Model 3 及 Model Y 汽車的銷售數字，由對上一年的大約 12,000 輛急升至 2022 年的 20,000 輛。





而中國品牌新車亦越趨受歡迎，特別是 MG。該品牌的銷售量已超越大眾 (Volkswagen) 及日產 (Nissan)，奪得十大暢銷品牌的第七位。





與此同時，起亞 (Kia) 的銷量亦超越姊妹公司現代 (Hyundai)，是澳洲史上首次。



澳洲 2022 年十大暢銷汽車品牌：

澳洲 2022 年十大暢銷汽車品牌。 Source: Supplied / Federal Chamber of Automotive Industries 商會行政總裁韋伯 (Tony Weber) 表示，2022 年，新冠病毒疫後復甦的過程、電腦晶片短缺及全球運輸問題導致的樽頸，為汽車製造商及經銷商網絡帶來巨大的挑戰。





他說：「雖然 2022 年是恢復及復甦的一年，2023 年似乎正成為近代歷史上最重要的一年，特別是需要就輕型車隊未來邁向減排方面制定政策。」





「作為代表本地汽車經銷商的最大型組織，FCAI 多年來一直倡議 (設立) 燃油效率標準。我們對聯邦政府將在 2023 年採取行動保持樂觀，包括提出一個政策令澳洲人可以駕駛他們需要及希望擁有的汽車的同時亦能達致減排。」



澳洲 2022 年五大暢銷汽車型號：

Toyota Hi-Lux

Ford Ranger

Toyota RAV4

Mitsubishi Triton

Mazda CX-5

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