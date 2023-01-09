要買趁早！兩大超市貨品價格可能快將上調

還有個多星期就到農曆新年。市民如果想買廉價貨品過年，可能要提早準備，因為澳洲兩大超市巨頭 Coles 與 Woolworths 上年推出的凍結貨品價格優惠即將結束，這意味住部份食品和生活必須品，價錢會有所調整。





事實上 Woolworths 已率先於上月底，把 200 件貨品的價格「解凍」，取消了優僡措施，而 Coles 就會於本月底取消優惠。





根據澳洲統計局數字顯示，現時澳洲通脹率是 32 年來的新高。截至 2022 年 9 月季度的 12 個月中，消費物價指數（CPI ）上升 7.3%。





而即使兩大超市已推行凍結貨品價格優惠，但亦無法遏止通脹引致的物價上升。在過去 12 個月，新鮮蔬菜水果在凍結價格之下，依然錄得 16.2% 累計升幅；其他日常食品包括乳製品就上升 12.1%，麵包和早餐穀物的升幅達10%。



Fresh fruits and veggies in a box Source: Facebook / We Box 'Em Fresh Facebook 兩大超市均表示，雖然取消了凍結價格優惠，但亦深明百物騰貴為市民帶來的生活壓力，Coles 及 Woolworths 稱，公司會致力維持部份貨品價格於合理水平。





Woolworths 稱，即使其公司的優惠措施已結束，但約有 300 件日常雜貨會減價發售直到 2 月 21 日。

