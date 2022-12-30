【通脹飆升的一年】 2023 年生活開支「運程」如何？

要點： 受新冠疫情影響，物資供不應求。

烏克蘭戰爭亦令通脹加劇。

利率由0.1%的歷史低位急升。

油價、蔬果價格、所有家庭日用品的價格在2022年都難逃一升，令人百上加斤。





今年，隨著世界各地解除封鎖、重開邊境，在疫情期間積聚了數以億元計儲蓄的消費者均大灑金錢。





全球的製造商因疫情期間有員工染疫休假，供應鏈受阻，生產放緩，難以趕上需求。





烏克蘭戰爭衝擊全球

兩國合共供應全球四分之一的小麥，兩國衝突令小麥價格升至有史以來的高位，令食品價格暴漲，窮國受的打擊最大。





這場衝突亦令油價受壓，石油出口國組織限制石油供應，更加令局勢加劇。



削減燃油稅政策公布後，全澳的汽油和柴油平均價格起伏不定。 Source: SBS 在澳洲，汽油價格上漲，四月份更達到歷史新高。





儘管全球增長放緩已令兩者的價格從高位回落，但能源危機仍然持續，尤其是在歐洲。



2022年通脹蔓延全球

澳洲的年度通脹率達到7.3%，是自1990年以來的新高。但儲備銀行警告，高處未算高。





安保資本 (AMP Capital) 總經濟師奧利華 (Shane Oliver) 說：「來年有個好消息就是通脹會見頂。」





「有更多證據顯示通脹壓力開始減弱，我們已經見到美國出現這情況，還有供應失衡開始回復正常。我們見到運輸成本下降，需求開始放緩，種種原因都會令未來12個月的通脹驟降。與此同時，仍然強勁的就業巿場會將工資增長稍為推高。」



2023年的利率走勢

儲備銀行打擊消費物價上揚的政策是提高官方利率，由5月份處於「緊急水平」的基準利率0.1%，加至12月的3.1%。首當其衝的是借貸人，但工資增長對他們來說是個好消息。





這是近幾十年來最快的加息速度，在短短8個月內扭轉了10年的跌勢。





銀行加息，浮動利率的按揭還款額上升，銀行限制的物業買家最高借貸比率亦低至27%。





因此，物業價格從歷史高位回落。





奧利華警告，未來還會進一步下跌。



未來可能會更慘烈，因為按揭利率懸崖的沖擊還未出現。 奧利華 (Shane Oliver)

「一兩年前有幸將按揭利率鎖定於2%的人，現在會發現當要續期或期限屆滿便要面對5%或6%。不幸地，這可能導致有人被迫賣樓或樓價下跌的情況出現。」







