SBS廣東話節目

【聖誕交通】一個「前所未見原因」致今年假期更塞車

SBS廣東話節目

Christmas travel

一項意想不到的原因，有機會令澳洲某大地市今年聖誕假期將更塞車。 Credit: Aaron Chown/PA/Alamy

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 24 December 2022 at 12:22pm, updated an hour ago at 12:34pm
By Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Koma Cheng
Source: SBS

今個聖誕節周未要出門的司機要留意，由於一項意想不到的原因，令澳洲某大地市今年聖誕假期將更塞車。

Published 24 December 2022 at 12:22pm, updated an hour ago at 12:34pm
By Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Koma Cheng
Source: SBS
隨著澳洲人正式慶祝自 2019 年—新冠疫情爆發以來首個真正無限制的聖誕節假期，全國各地的機場將擠滿聖誕節探親及出外度假的旅客。

預計今天僅墨爾本的 Tullamarine 機場將會迎接超過十萬名乘客，而在布里斯本機場，整個假期期間將要接待超過 300 萬名乘客。

在 12 月 12 日至 1 月 1 日期間，預計將有 220 萬名乘客在雪梨機場登機，比 2019 年的同期相比有 82％的增長。

FRANCE TRAIN STRIKE CHRISTMAS
全國各地的機場將擠滿聖誕節探親同出外度假的旅客。 Source: EPA / TERESA SUAREZ/EPA

相信大量人前往機場亦會令交通更擠塞。新州交通部門預計，尤其是要駕車離開雪梨大區的陸路交通情況，在昨日、今日、及12 月 27 日塞車情況將最嚴重。

新州交通部亦估計，包括：Princes Highway的Nowra路段、Pacific Highway的Hexham路段 、Wahroonga 至 Calga 之間的 M1 高速公路將出現最嚴重的延誤。
READ MORE

【新州聖誕雙扣分】一項「無心之失」可令司機陷停牌邊緣

當局建議有意進行自駕遊的人士，尤其要有心理準備、可能會出現長達 45 分鐘車龍。

其他繁忙交通地點，亦包括Coffs Harbour，Blackheath 和 Jervis Bay等受歡迎的旅遊區。
Christmas travel
新州交通部亦估計，包括Princes Highway的Nowra路段、Pacific Highway的Hexham路段 、Wahroonga 至 Calga 之間的 M1 高速公路將出現最嚴重的延誤。 Credit: Aaron Chown/PA/Alamy
亦由上個月開始新州持續出現降雨，令新州有大量道路因雨水破壞而出現坑洞，可能會構成進一步的交通延誤。

新州政府已宣布，全州道路因雨水破壞而出現的大量坑洞已令道路行車的狀況進入「緊急狀態」。偏遠地區交通部長法雷威爾警告自駕遊司機要「特別小心」。

「因此，對於任何已經開始本地自駕遊、或將在未來幾天出發的司機，他們必須意識到新
的道路經已與舊年的情況不同，損壞程度是前所未見。」
READ MORE

聖誕出行人數大增 墨爾本天氣惡劣致航班延誤


新州交通局執行董事威克斯亦強調，道路工作人員一直努力在聖誕節前，將新州的主要高速公路修復至「合理狀態」。

「但如果再下雨，道路的狀況可能會再次惡化，包括出現新坑洞、或經過修補的坑洞會再次遭受破壞。」

「因此，司機在長途駕駛的旅程中，必須要更加注意這些密集的坑洞，將會令到他們需要在更崎嶇的路面上行駛。」

「亦由於路面狀況唔明朗，當局亦希望放慢車速行駛，可能亦意味有部分公路網絡車速將會再減低（而造成延誤）。」

Potholes
新州道路因雨水破壞而出現的大量坑洞，已令道路行車的狀況進入緊急狀態。 Credit: Joe Giddens/PA/Alamy
新州市區及偏遠區域的公路網絡已經受到嚴重破壞，實際的損失達到 25 億。法雷威爾承認、新州偏遠地區嘅道路長年失修，並表示政府已額外撥款 5000 萬元，於今個夏季之內，重點修復有關坑洞。

威克斯又預計，從昨日(23日)下午 3 點左右開始駛離開雪梨的一些主要道路將出現交通擠塞，預計在聖誕節當日，塞車的問題或會減少，但在 12 月 27 日又再次達到高峰。

「因為折禮物日有灰燼盃板球賽、及雪梨至荷伯特的帆船賽等盛事，令市民將會留在雪梨，到了 27 日才會再有另一批人離開。」

「預計下一次有大量人駕車離開雪梨大區的日期，將會在明年的 1 月 2 日。」

威克斯認為，一般而言，駕車離開雪梨大區的交通，在關鍵假期早上 7 點左右開始增加，在早上 9 點到 10 點之間變得更差，他建議有意駕車離開雪梨的人士：「及早起程。」

與此同時，燃油行業分析機構預計，汽油價格於假期達至高峰前，並將在 1 月中之前一直維持在非常昂貴的水平。當局亦促請司機應盡早加滿油。

READ MORE

只要有呢張「門券」 免費搭車至2025

「L 牌仔」參與 30 分鐘網課將可豁免部份學車時數

點解咁多人搬去昆州？數據：澳洲人正逃離雪梨墨爾本

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道



SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

Christmas

免費聖誕社區節目逐個捉

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （12月24日）

Okra Plant Wikimedia Commons Pallav.journo CC BY SA 4.0.jpg

「種菜基本功」第十五輯：如何種秋葵?

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（12月23日）