【聖誕交通】一個「前所未見原因」致今年假期更塞車

隨著澳洲人正式慶祝自 2019 年—新冠疫情爆發以來首個真正無限制的聖誕節假期，全國各地的機場將擠滿聖誕節探親及出外度假的旅客。





預計今天僅墨爾本的 Tullamarine 機場將會迎接超過十萬名乘客，而在布里斯本機場，整個假期期間將要接待超過 300 萬名乘客。





在 12 月 12 日至 1 月 1 日期間，預計將有 220 萬名乘客在雪梨機場登機，比 2019 年的同期相比有 82％的增長。





全國各地的機場將擠滿聖誕節探親同出外度假的旅客。 Source: EPA / TERESA SUAREZ/EPA



相信大量人前往機場亦會令交通更擠塞。新州交通部門預計，尤其是要駕車離開雪梨大區的陸路交通情況，在昨日、今日、及12 月 27 日塞車情況將最嚴重。





新州交通部亦估計，包括：Princes Highway的Nowra路段、Pacific Highway的Hexham路段 、Wahroonga 至 Calga 之間的 M1 高速公路將出現最嚴重的延誤。



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當局建議有意進行自駕遊的人士，尤其要有心理準備、可能會出現長達 45 分鐘車龍。





其他繁忙交通地點，亦包括Coffs Harbour，Blackheath 和 Jervis Bay等受歡迎的旅遊區。



新州交通部亦估計，包括Princes Highway的Nowra路段、Pacific Highway的Hexham路段 、Wahroonga 至 Calga 之間的 M1 高速公路將出現最嚴重的延誤。 Credit: Aaron Chown/PA/Alamy 亦由上個月開始新州持續出現降雨，令新州有大量道路因雨水破壞而出現坑洞，可能會構成進一步的交通延誤。





新州政府已宣布，全州道路因雨水破壞而出現的大量坑洞已令道路行車的狀況進入「緊急狀態」。偏遠地區交通部長法雷威爾警告自駕遊司機要「特別小心」。





「因此，對於任何已經開始本地自駕遊、或將在未來幾天出發的司機，他們必須意識到新



的道路經已與舊年的情況不同，損壞程度是前所未見。」



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新州交通局執行董事威克斯亦強調，道路工作人員一直努力在聖誕節前，將新州的主要高速公路修復至「合理狀態」。





「但如果再下雨，道路的狀況可能會再次惡化，包括出現新坑洞、或經過修補的坑洞會再次遭受破壞。」





「因此，司機在長途駕駛的旅程中，必須要更加注意這些密集的坑洞，將會令到他們需要在更崎嶇的路面上行駛。」





「亦由於路面狀況唔明朗，當局亦希望放慢車速行駛，可能亦意味有部分公路網絡車速將會再減低（而造成延誤）。」





新州道路因雨水破壞而出現的大量坑洞，已令道路行車的狀況進入緊急狀態。 Credit: Joe Giddens/PA/Alamy 新州市區及偏遠區域的公路網絡已經受到嚴重破壞，實際的損失達到 25 億。法雷威爾承認、新州偏遠地區嘅道路長年失修，並表示政府已額外撥款 5000 萬元，於今個夏季之內，重點修復有關坑洞。





威克斯又預計，從昨日(23日)下午 3 點左右開始駛離開雪梨的一些主要道路將出現交通擠塞，預計在聖誕節當日，塞車的問題或會減少，但在 12 月 27 日又再次達到高峰。





「因為折禮物日有灰燼盃板球賽、及雪梨至荷伯特的帆船賽等盛事，令市民將會留在雪梨，到了 27 日才會再有另一批人離開。」





「預計下一次有大量人駕車離開雪梨大區的日期，將會在明年的 1 月 2 日。」





威克斯認為，一般而言，駕車離開雪梨大區的交通，在關鍵假期早上 7 點左右開始增加，在早上 9 點到 10 點之間變得更差，他建議有意駕車離開雪梨的人士：「及早起程。」





與此同時，燃油行業分析機構預計，汽油價格於假期達至高峰前，並將在 1 月中之前一直維持在非常昂貴的水平。當局亦促請司機應盡早加滿油。



