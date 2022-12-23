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【新州聖誕雙扣分】一項「無心之失」可令司機陷停牌邊緣

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在雙扣分制度下，一項乘客無心之失的違規行為，可令司機有機會在不由自主的情況下被扣12分。 Source: AAP / DAVE HUNT/AAPIMAGE

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Published 23 December 2022 at 12:08pm
By Ivan Leung
Source: SBS

新州已經開始長達 11 天的雙倍扣分安排，鼓勵司機要安全駕駛。但你又是否意識到，一項不經意的「無心之失」，隨時可以導致司機面臨停牌邊緣。

Published 23 December 2022 at 12:08pm
By Ivan Leung
Source: SBS
新州律師陶建文在接受本台訪問時解釋，在新州並非所有違反交通條例的行為，都會被雙倍扣分但在雙扣分制度下，一項乘客無心之失的違規行為，可令司機在不由自主的情況下被扣12分。

問：是否所有違反新州交通條例的行為，都會被雙倍扣分？

答：雙倍扣分主要針對四類違法行為： １.超速駕駛； 2.非法使用手機； 3.沒有扣好安全帶； 4.在開電單車時不戴頭盔。（更具體地說，總共有 162 細項的違規行為，會有雙倍扣分。） 除上述情況外，其他違反交通規則的行為，雙倍扣分則不適用。

問：有哪些較少人知的道路違規行為可以招致雙重扣分？

答：如果裝設有安全帶的汽車座位上，若有一名乘客行車時未扣好安全帶，車內司機會被處以298元的罰款及扣三分，若在雙倍扣分的安排下，司機可被扣六分，而若兩名乘客均無有扣好安全帶，罰款和扣分都會加倍。若四名乘客沒有扣好安全帶，則要罰款 $1258並（在雙倍扣分下）扣十二分。（編按：新州司機只有13分，若司機本身亦沒有扣安全帶或之前已被扣分，等於被即時停牌。）

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問：聖誕及新年假期間學校停課，「
校區行車
規則」（school zone rule）是否會不適用？

答：實際上，這完全取決於「校區行車標示牌」（School Zone Sign)的內容，所以司機不能假定所有校區規例在學校假期都不適用（詳情可參考新州交通條例2014第23條）。值得一提的是，由於校區行車的安排—例如速度及時間等—都可以不同，所以建議大家任何情況下，尤其是行經不熟識地區的校區時，要特別留意「校區行車標示牌」。

問：有新聞消息指，由於法例要求司機盡可能要雙隻手放在方向盤，若開車吃喝可能會違法，這是否有法律根據？

答：雖然法律沒有明文禁止開車時飲食， 但請注意新州交通通例第 297 條的規定是，司機必須全時間妥善控制車輛，這可以視為香港俗語所謂的「萬能Key」，若有人被發現因此而在駕駛時分神，亦有機會被罰。同樣，雖然法例沒有規定在開車時不可使用可穿戴的電子設備，但若司機因此而分神，新州交通通例第 297 條一樣適用。

陶律師亦在節目中解釋，在某種情況下，停牌司機可申請以「守行為」來暫緩「釘牌」，更多內容請留意足本錄音。

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