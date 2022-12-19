只要有呢張「門券」 免費搭車至2025

新州政府於周一 （12月19日 ）宣布，持有前往 Allianz 體育館及鄰近的雪梨板球場 (SCG) 觀看體育或音樂活動門票的觀眾，將在返往運動場時無需支付公共交通費用。





這一些持票人士在使用火車、公共汽車或輕軌時，並不需要購票，或在上下車時拍 Opal 卡。





新計劃在周四開始，將涵蓋雪梨 Sixers 對戰荷伯特 Hurricanes 的賽事。





新計劃不會讓觀眾支付額外費用，據了解，參與的俱樂部將補貼費用。





新州體育廳長亨斯肯思（ Alister Henskens） 表示，此舉旨在讓包括兩個體育場在內的摩爾公園區更容易讓球迷進入。





他表示：有甚麼比現場活動體驗更好的，對於Allianz 體育館和雪梨板球場 SCG 主場的球隊的支持者來說，提供更多進入世界級體育場館的機會是一個了不起的結果。





交通廳長艾略特（David Elliott）亦補充，這項措施將有助於推動更多人使用公共交通網絡參加重大活動。





他指：「因此，無論你是板球、橄欖球、AFL、聯賽或橄欖球的球迷，還是新年期間去Allianz 體育館欣賞 Elton John 的人士，我們都能滿足你的需求，你不再需要通過 你的 Opal 卡或非接觸式卡，你只需要攜帶一張活動門票的副本。





這一個新規將會維持到2025年，持有有效門票、俱樂部或體育場會員資格的顧客，可以免費在比賽當日，乘坐為雪梨大都會區提供服務的公共交通工具。





該計劃將涵蓋各種規則的比賽，包括橄欖球聯盟的 NSW Waratahs 和 Wallabies、NRL 的 Sydney Roosters、足球的 Sydney FC、AFL 的 Sydney Swans 和 Cricket Australia 的比賽。

