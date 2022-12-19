昆州5歲男童險被野犬咬死 父奮力營救終脫險

該名5歲男童是在昆州K'gari的Ocean Lake營地與家人露營時，突然被澳洲野犬Dingo襲擊。





男童的父親設法將野犬從兒子身上拉走，男童的頭部、手臂和背部宦受傷，事後在母親陪同下，由救護直昇機送往Hervey Bay再轉送到醫院救治，目前情況穩定。





昆州政府在幾星期前才發出警告，指野犬活動會增加，並完成加建一條環繞附近Orchid Beach鎮的7公里長的新圍欄。





該處是野犬襲擊的熱點，過去20年中，至少發生10多宗野犬襲擊事件。





昆州公園和森林部門在8月曾警告指，澳洲野犬遷徙季節，將從12月3日開始，並在未來兩星期內繼續，直至12月17日。





當局會在野犬出沒位置增加警告標示，並加派林護員巡邏。





過去幾十年來，該地區一直受到野犬襲擊的困擾，其中包括2001年4月，一名9歲男童，在Waddy Point附近被兩隻野犬咬死。





事件令當局在K’gari Island撲殺了約200隻野犬。





而在去年，一名2歲小童，在Orchid Beach亦被野犬襲擊，他的腿部、手臂、頸部、肩部和頭部嚴重受傷。

