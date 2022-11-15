煤氣費加三倍 衛生紙價格即將上漲

在俄烏戰爭與新冠疫情的影響下，生活開支上升，超市加價已成為民眾生活日常。





能源價格成為澳洲聯邦政府需要緊急應對的問題。





近日，澳洲衛生紙主要供應商Sorbent表示，預料明年其燃氣成本會上升近三倍，警告消費者將會大幅加價。





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衛生紙主要供應商Sorbent 紙業與目前的天然氣供應商所擬定的合約將於本年底到期，雙方需就未來價格達成共識。





但Sorbent 總裁尼科爾森（Steve Nicholson）表示：「十分驚訝」地得知新合同的最佳報價比目前將高出 290.7%。





他指在營運可行性方面，是一個巨大的挑戰。





雖然他在周一(11月14日)2GB 電台的訪問中並沒有說明巨頭的天然氣費用將增加多少，但他表示是數百萬元。而且三倍的天然氣成本，只是眾多增加的成本之一。





尼科爾森表示：不想轉嫁這些成本，但不得不這樣做。他們無法承擔這些費用。





自 1950 年代初以來，Sorbent的產品一直在澳洲製造，他表示：在墨爾本的許多工人已經在那裡工作了 20 或 30 年。





他形容這是一場迫在眉睫的危機。





上月，資源部長金瑪德琳（Madeleine King）不再對天然氣出口商實施嚴格的新控制，而是與天然氣出口商簽署了一項新協議，以確保供應充足。 然而，這筆交易對降低天然氣價格似乎沒有任何作用。





除了衛生紙製造商外，零食生產商 Snack Brands Australis 主席穆斯格雷夫 (Paul Musgrave)亦在早前表示公司的煤氣費從每年約 300 萬澳元增加至 900 萬元。





穆斯格雷夫表示，能源價格增幅達兩倍意味每袋薯片將加價3毫至5毫。





Snack Brands Australis 旗下包括：Cheezels、Kettle、CC's 和 Thins。

