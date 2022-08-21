【澳洲三大挑戰】總理：經濟 中國 生活開支

總理艾巴尼斯今日（8月21日）接受天空新聞台Sky News訪問時表示，他領導的政府，面對的挑戰，經濟在第一位、第二是中國在太平洋擴大影響力、第三是國民生活開支問題。





艾巴尼斯在訪問中表示，經濟永遠是重要，如果沒有獲得正確經濟成果，就難以實現社會或環境議程。





艾巴尼斯指出，第二項挑戰，是澳洲所屬的太平洋地區的戰略形勢。他說，中國在地區的影響力增加。





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他說，聯邦政府會繼續關注。





幾日前，中國官媒「環球時報」指澳洲對「破壞中澳關係的錯誤上感到內疚」。





事件涉及有傳聞指，中方已暫停澳洲和新西蘭「商品的清關和貨物放行，包括肉類、乳製品、農產品等」，一度引起澳洲本地牛肉出口商關注。





艾巴尼斯當時重申，中國對葡萄酒、煤炭和大麥等澳洲產品的現有貿易限制並不合理，應該取消。





後來雖然證實是謠傳，但「環球時報」就形容澳洲「反應過度」，是因為破壞兩國關係而「感到內疚」。



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在今日的訪問，艾巴尼斯提到第三挑戰是澳洲人面對的生活開支飆升問題。





他表示，澳洲本地的通脹率，不會達到英國10%的水平，聯邦政府下個月9月舉行的就業及技能峰會，會首要紓緩國民基本生活開支上升問題。





艾巴尼斯透露，峰會重點之一，是如何不會為通脹帶來額外壓力下，提高工資以及利潤。





分析預計，澳洲的通脹率在今年底會攀升到頂峰。





艾巴尼斯並指出，應該達成一項加強僱主和工會「共同利益」的協議，期望在下個月的就業及技能峰會可以實現。

