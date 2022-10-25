立即入油！汽油價格勢將升至歷史新高

根據格價網站 Compare the Market，各首府城市的部份零售商正以每公升超過 $2.10 的價格出售汽油，不過亦有其他零售店舖尚未調整價格。





前兩黨聯盟政府在今年年初因應俄烏戰爭導致全球石油價格飆升，決定暫是削減燃油附加稅一半；該項減稅措施已於九月底結束，而新上任的工黨政府亦並無延長有關優惠。





由於國內的批發及零售商仍有一定程度的庫存，全國各地的汽油零售價格普遍都未反映燃油附加稅的回升。



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不過，Compare the Market 能源專家福特（Chris Ford）表示，進入汽油價格週期意味汽油價格將重新上調。





他表示，雪梨及布里斯本已於星期五（10 月 21 日）進入新一個汽油價格週期。





他說：「我們知道，汽油價格會在常規週期期間波動，最高及最低價格之間的差異將在這個時候達到最高水平。」





目前，雪梨、墨爾本、布里斯本及阿德雷德，最便宜及最昂貴的汽油價格之間存在接近 50 仙的差額。



Fuel prices are listed on a fuel price board at a petrol station in Melbourne, Sunday, March 13, 2022. Source: AAP 根據澳洲石油研究所（Australian Institute of Petroleum）的汽油價格報告，本地汽油價格上周平均較一周前上升 1.4%，主要受惠於該周初期汽油價格普遍在較低的水平。





福特表示，大部份城市的零售商只在剛過去的周末期間才上調汽油價格。





不過，目前柴油價格已飆升至歷史高位，全國柴油價格上周平均上升了 11.2 仙，達到每公升 $2.33 的水平。





CommSec 經濟學家詹姆斯（Craig James）表示，對環球經濟將步入衰退的憂慮正為汽油價格帶來下調的壓力。





他說：「中國實行新冠病毒清零政策，繼續壓抑全球經濟以及石油需求。」





同時，根據標普全球（S&P Global）的經理人採購指數，汽油、勞動力及原材料成本高昂，亦導致十月份的澳洲本地商業活動收縮。





標普全球的經濟學家指出：「十月份，企業整體信心卻繼續維持低企，是自 2020 年 4 月新冠病毒疫情高峯期的最低點。這對澳洲經濟而言並非一個正面的訊號。」



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