【入油慳錢小貼士】燃油稅補貼下周結束 怎樣避免捱貴油？

重點 為期六個月的燃油消費稅削減本月底完結

本文提供一些入油慳錢小貼士

上屆兩黨聯盟政府，實施了為期六個月的燃油消費稅減半補貼措施，將在下周結束，即使外界要求現任新政府應該延續這項措施，但也不獲延長，駕駛人士為汽車入油時，可預期需要支付更多。





從9月29日起，燃油價格將每升增加25仙。





不過，好消息的是，油價升幅不會在一夜之間發生，新州和首都領地的汽車組織 NRMA 預計，汽油價格上漲將會延遲生效，因為油站仍有足夠庫存。





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壞消息是，油價始終都會加。因為隨著歐洲能源危機和冬季的臨近，導致需求飆升，令澳洲油價可能會變得更加昂貴。





以下為你提供一些入油慳錢小貼士。



格價網站

南澳 和 昆州 的政府就沒有提供相關網站，但政府網站列出一些私人設計的手機應用程式，駕駛者可以自行下載，並尋到當地最優惠燃油價格的油站。





當月底恢復全額燃油消費稅時，澳洲駕駛者將要捱貴油。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

鎖定「平油」

另外，油站 7-11 推出手機應用程式，提供鎖定油價，可讓駕駛者鎖定附近所選類型燃油的最低燃油價格，有效期 7 天。





駕駛者在鎖定價格後的 7 天限期內，均可以鎖定價入油，就算鎖定價格期內油價上升，駕駛者都可以鎖定價格入油。





還有，駕駛者可以用超市購物所賺取的積分在油站付款，同樣可以慳到入油錢。



監察汽油價格週期

澳洲競爭與消費者委員會 (ACCC) 為駕駛者提供 監察汽油價格週期的分析表 ，監察雪梨、墨爾本、布里斯本、阿德雷德和珀斯的汽油價格週期。





網站上的圖表會顯示價格上漲或下跌的位置，為駕駛者提供最佳入油時機的指標。圖表從周一到周五中午每天更新，顯示過去 45 天的每日平均價格。





澳洲競爭與消費者委員會發言人表示，在不同油站入油，並避免在五個最大的首府城市進入汽油價格週期的最高的時間入油，均可以為駕車者節省很多入油錢。

