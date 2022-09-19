【入油慳錢小貼士】燃油稅補貼下周結束 怎樣避免捱貴油？

重點
- 為期六個月的燃油消費稅削減本月底完結
- 本文提供一些入油慳錢小貼士
上屆兩黨聯盟政府，實施了為期六個月的燃油消費稅減半補貼措施，將在下周結束，即使外界要求現任新政府應該延續這項措施，但也不獲延長，駕駛人士為汽車入油時，可預期需要支付更多。
從9月29日起，燃油價格將每升增加25仙。
不過，好消息的是，油價升幅不會在一夜之間發生，新州和首都領地的汽車組織 NRMA 預計，汽油價格上漲將會延遲生效，因為油站仍有足夠庫存。
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壞消息是，油價始終都會加。因為隨著歐洲能源危機和冬季的臨近，導致需求飆升，令澳洲油價可能會變得更加昂貴。
以下為你提供一些入油慳錢小貼士。
格價網站
在新州，政府設立的 網站，可讓駕駛者尋找距離最近的油站，哪一家有最優惠的汽油。
至於維州和首都領地，就沒有專門的網站或手機應用程式，駕駛者可以瀏覽 、 或 全澳洲的汽油價格比較網站尋找，這些網站均得到澳洲消費者倡導組織 CHOICE 認證。
當月底恢復全額燃油消費稅時，澳洲駕駛者將要捱貴油。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE
鎖定「平油」
另外，油站 7-11 推出手機應用程式，提供鎖定油價，可讓駕駛者鎖定附近所選類型燃油的最低燃油價格，有效期 7 天。
駕駛者在鎖定價格後的 7 天限期內，均可以鎖定價入油，就算鎖定價格期內油價上升，駕駛者都可以鎖定價格入油。
還有，駕駛者可以用超市購物所賺取的積分在油站付款，同樣可以慳到入油錢。
監察汽油價格週期
澳洲競爭與消費者委員會 (ACCC) 為駕駛者提供，監察雪梨、墨爾本、布里斯本、阿德雷德和珀斯的汽油價格週期。
網站上的圖表會顯示價格上漲或下跌的位置，為駕駛者提供最佳入油時機的指標。圖表從周一到周五中午每天更新，顯示過去 45 天的每日平均價格。
澳洲競爭與消費者委員會發言人表示，在不同油站入油，並避免在五個最大的首府城市進入汽油價格週期的最高的時間入油，均可以為駕車者節省很多入油錢。
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