【Fact Check】加稅後首日油價有無即時飊升？

據競爭及消費者公署 ACCC 的數據之前的１預測，燃油附加稅恢復後，氣油價格每升將會升至少2亳5仙 ，但澳洲政府的全國油價近實時的比較網站Fuelprice.io顯示，截止今早（周四）全國的汽油價格並沒有太大變動。





各州的91無鉛汽油零售價：



新州：＄1.79

維州則係＄1.68

昆州: $1.77

西澳: $1.71

南澳: $1.77

塔州: $1.75

首都領地：$1.77

北領地: $2.10

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網站亦顯示，各地95及98汽油的平均零售價亦與昨日相若。





聯邦政府昨日已表示，減稅措施終止後，汽油價格會應該不會出現馬上飆升的情況，因為零售商已經以較低價格購入了大概7億公升的汽油，市面應該有充足的低價汽油供應，令油價不會在一夜間上升。









當局昨日亦已下令競爭及消費者公署會關注任何乘機大幅加價的行為，但據澳洲新聞集團的報導亦指，有部份州份的汽油價格，在加稅前已出現出現不合理的上揚。





全國駕駛者協會NRMA的發言人庫里（Peter Khoury）向澳洲新聞集團表示，雪梨、布里斯本、墨爾本和阿德萊德的平均油價，在加稅已遠遠高預期中的油價周期的最高點。





「如果油價在加稅前已經過高，預計情況在未來只會更加嚴重。」





有專家亦預測，目前有外在的因素可能會令澳洲的油價到聖誕時會進一步上調。





聯邦銀行的石油價格分析師達爾（Vivek Dhar） 估計，隨住世界各國央行提高利率以抑制通脹，加上美元正步入強勢而令澳元偏軟，這些因素實對要入油的消費者不利。





「情況意味著他們需要支付的汽油價格，比實際應該支付的價格更高。」





歐盟從 12 月 5 日起對海運的俄羅斯石油實施部分禁令，亦會從 2023 年 2 月 5 日起，對石油產品實施部分禁令，亦反映未來幾個月價格，油價會進一步漲。





「到今年年底，我們可能會看到原油價格會反彈。情況亦將會反映在汽油和柴油的零售價格當中。」





同時，聯邦政邦決定全數恢復燃油附加稅的安排正引發對汽油的恐慌性需求，令全國各地的加油站，昨日均出現等入油的車龍。



