政府不續燃油附加稅減半政策 油價會否大升？

過去的五個月，由於政府削減燃油附加稅，澳洲的汽油價格略有回落。該政策是由上屆兩黨聯盟政府開始實施，將通常每升 44.2 仙的燃油附加稅下調至 22.1 仙， 但此措施只實行至9 月 28 日，新的工黨政府已經表示不會延長。





工黨政府表示，到目前為止，將燃油附加稅減半已導致庫房收入下跌 30 億元，這是政府無法再承受的負擔。





格拉頓研究所城市項目總監特里爾女士（Marion Terrill） 表示，石油價格是決定汽油成本的主要因素，即使一般人並不留意這一點，但石油價格的確是一直在波動。但她表示，就稅收而言，徵收燃油附加稅是合理的。





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「因為我們沒有在整體經濟上徵收排碳稅，所以加重燃燒化石燃料的開支，藉此不鼓勵人們用車，就有點像徵收排碳稅了。所以， 這就是其中一個原因為什麼燃油附加稅可以說是一種頗好的稅收。另一個原因就是，即使大家可能會抱怨，但對價格的變化其實並沒有那麼敏感。人們在短期內不會對自己使用的燃料量有太大的改變，因此，經濟學家傾向於認為這是一種非常有效的稅收。」





目前，在大多數人心中的問題是，一旦燃油附加稅減半措施到期，汽油價格會有什麼變化？





麥覺理大學商學院高級講師狄梅洛博士（Lurian De Mello ）有以下的推測：「如果原油價格保持在每桶 100 美元以下，我認為汽油價格便將保持在低位。但最大的憂慮來自柴油，它的價格徘徊在大約 2.20 、2.19澳元，一些油站甚至高至 2.30左右。 如果在九月底油價下降, 希望柴油價格也會下降。因為汽車入油的開支可能會少了點， 但柴油價格高企，就將對經濟帶來更多破壞性的影響。」





由於將貨物運輸到商店的大多是用柴油推動的貨車，燃料成本上漲，自然就會轉嫁於貨物及服務上，令價格飆升。





狄梅洛博士指出，較長遠來看，澳洲的情況是好壞參半。現時澳洲本地使用的燃油，有九成都是來自入口，當局正嘗試建造更多儲存庫或將舊的煉油廠改裝成為儲存庫。 但是，當燃油價格便宜時，澳洲也沒有那麼大的能力來購買和儲存燃油。 而澳洲擁有的好處就是供應源頭多，雖然目前主要是集中在新加坡、南韓、馬來西亞……但亦會偶爾從美國和印度輸入燃油。



