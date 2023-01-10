【極度驚嚇！有片】巨型虎鯊遊近人多淺灘 距離女泳客不足數米

本周一在珀斯北部最受歡迎的海灘之一Mullaloo Beach發現巨型鯊魚蹤影，巨鯊游近充滿夏季泳客的淺灘，海上無人機更拍到鯊魚在海灘泳客附近來回穿梭的觸目驚心一幕。





首先發現這條鯊魚的是Surf Life Saving WA，救生員組織在Mullaloo海灘發現這條巨型虎鯊在海灘北部和南部水域徘徊。原來這條身長2.5米的巨型虎鯊亦可算是當地水域常客，當地人更給它綽號Trevor。



無人攝影機在海上追蹤著Trevor，牠游經Whitfords海灘，一直游到了Pinaroo Point淺灘附近，期間拍攝到極度驚險的一幕。一名男泳客在海上仍不知道巨型虎鯊跟自己只有幾米之隔，還在招手叫岸上的小孩下水，另一名海上女泳客則似乎知道正在跟巨鯊〝近距離接觸〞，她保持頭腦冷靜，避免大動作引起虎鯊注意。





負責無人攝影機的拍攝人員立即告訴海灘救生員，緊急通知讓海上泳客們離開水面。事後當地救生員關閉海灘，事件中沒人傷亡。



正值夏季假期，不少家庭到海灘暢泳消暑，而該海灘已多次發現Trevor及其他鯊魚蹤影。雖然不少片段顯示鯊魚其實對人類不感興趣，然而，意外事故還是會發生，泳客還是要保持警惕，注意救生員指示以及水上安全。

