【全球首例】昆州針對兩大交通黑點安置隱藏快相鏡頭

從今年1月23日開始，昆州政府已在全州各學校地區安置車速檢測快相鏡頭，確保司機減速行駛。鏡頭被安在電子限速牌中，而限速牌可以根據需要移動位置。





原本限速每小時50至70公里的路段，要減至40公里；原本80公里則要減至60公里。而執行時間為上學日子的上午7點至9點、下午2點至4點。





當局在去年8月宣佈，從今年初起試行校區快相計劃，到2024年4月底。屆時會檢討相關措施，決定是否持續實施。





數據顯示，從2018年1月到2022年4月，全州共有70,132名司機在校區超速駕駛而被罰，當中36,326人超速13至20公里，27,493人超速少於13公里。



昆州道路維修區域安置的快相鏡頭裝置。 Credit: Transport and Main Roads Queensland 與此同時，運輸部門也會在道路維修區域安置快相鏡頭，試行期同上。司機將在地盤限速牌旁邊看見一個黃色的大型機器，看似是工程設備，實際上是太陽能測速裝置。





運輸廳長貝利（Mark Bailey）表示，這些新鏡頭將可幫助保護弱勢的行人。「超速可致死，在學校區域和道路維修區域限速無需理由。沒人想為上學的兒童或修路的工人之死而負罪。」





他又提醒，昆州提高交通罰款和扣分的嚴厲措施已從去年7月起生效。「超速1至10公里就會罰287元、扣1分，11至20公里就罰款431元、扣3分。」





昆州在去年錄得全澳最高的交通死亡人數，達299人。今年1月1日至今已有13人魂斷公路。

