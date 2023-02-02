香港派50萬張機票及「HK Goodies」消費優惠券予旅客

香港政府昨日展開「你好，香港！」大型宣傳活動，向全球宣傳香港已全面復蘇，活動包括下月起送出50萬張免費機票予海外旅客，7月起亦向香港市民及大灣區居民派出各 8萬張機票。





香港機管局 2020年向航空公司預購50萬張機票，留待疫情後向旅客派發。預計活動吸引150萬名旅客訪港，佔香港未來半年客流量逾一成。





此外，香港旅發局昨日起亦向旅客以先到先得方式派發 100萬份價值至少 100港元，可於餐飲、商戶及景點兌換的消費優惠。





香港特首李家超昨日主持「你好，香港！」（Hello Hong Kong）宣傳活動的啟動禮，並親自拍片宣傳。他致辭時表示，香港現已無縫與內地及整個世界連接，沒有任何隔離及檢疫限制；他又形容這次活動是「世界上最盛大的歡迎儀式」（the world's biggest welcome ever），李家超說：「有朋自遠方來，不亦樂乎，就讓我們每個香港市民盡好地主之誼。」，歡迎旅客、投資者、企業家到港。



機票分別由3間航空公司派出：國泰、香港快運及香港航空。 全球宣傳活動兩大措施



「飛遇世界鉅賞」機票送購計劃

· 共逾70萬張機票，包括50萬張送贈海外旅客、8萬張送贈香港居民、8 萬張赠大灣區居民 。





· 亞洲旅客於疫前佔訪港旅客75%，故3月率先在泰國、菲律賓、印尼、新加坡等東南亞市場派發機票，其後在內地及東北亞送出。





· 夏季送香港市民及大灣區旅客的機票，詳情稍後由航空公司公布。





· 分別由3間航空公司派出：國泰、香港快運及香港航空。以大抽獎、先到先得、「買一送一」遊戲等派發，或透過代理向海外旅客送出，餘下機票預留予旅遊相關行業派發。





· 分階段於3、4及5月起向東南亞、中國內地、東北亞及其他市場訪港旅客送出，7月起向香港外遊市民送機票。



「香港有禮」( HK Goodies ) 旅客消費優惠券

· 送出至少100萬份，每份價值至少港幣100 元，先到先得，每人限一份。





· 派發日期於昨日2月2日下午5時起至今年12月31日。





· 領取資格是在港逗留不超過90 天的非香港居民。





· 領取地點為4間旅發局旅客諮詢中心：香港機場入境大堂、尖沙嘴天星碼頭、高鐵西九龍站抵港大堂、港珠澳大橋香港口岸。





· 需出示旅遊證件及非本地註冊手機號碼登記，掃描禮品卡上的二維碼，以非本地手機號碼建立帳戶，每個帳戶限領一份。





· 包括免費迎賓飲品，餐飲及商戶100元現金券，景點及博物館禮品。



香港行政長官李家超及多名官員出席「你好，香港！」啓動禮。 Source: Supplied / info.gov.hk 活動除派機票，旅發局指將投資至少一億港元，用作宣傳「Hello Hong Kong」，當中包括製作多條宣傳片，全年會舉行超過多個大型盛事及國際級大型展覽，亦會邀請海外政商界及具影響力人士訪港、以及香港政府主動出訪內地和外國宣傳活動等。

