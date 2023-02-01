【中港快訊】香港建簡約公屋 選址惹爭議

【中港快訊】香港建簡約公屋 選址惹爭議Play05:21香港公共房屋 Source: EPA / JEROME FAVRE/EPA下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.9MB) 今天的【中港快訊】，張慕澄會為大家報道，香港政府敲定八個興建「簡約公屋」的選址，將會興建3萬個單位，其中在啟德世運道的選址，引來當區居民強烈反對， 另外，中國內地農曆新年假期剛完結，各地經濟復蘇，企業復工復產，出現新一輪訂單爆發期，同時亦出現了招聘難的問題。更多內容【中港快訊】香港三間大學 將增內地生限額香港駐悉尼經貿辦全力為港引進重點企業和高才【可以寄嘢喇】澳洲恢復接收香港平郵郵件瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（2月2日）阿布扎比風情錄你會否考慮接種第五劑新冠疫苗呢？緬甸違反人權 澳洲施加制裁