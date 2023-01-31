【中港快訊】香港三間大學 將增內地生限額

【中港快訊】香港三間大學 將增內地生限額Play04:52下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.5MB) 香港教育局增三間大學招收內地生限額。另外，隨住社會福利署宣布因應政府撤銷向新冠確診患者發出隔離令 ，本月14 日起將會停止向確診者發放五千元恩恤津貼。 而中國內地方面，中國大陸國台辦表示，包括金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息，代表部分產品將放行輸入中國大陸。 張慕澄會在今天的【中港快訊】為大家詳細報道。相關內容大批善信到香港嗇色園黃大仙祠排隊上「頭炷香」香港放寬入境防疫措施後 首隻國際郵輪抵港【中港快訊】香港高鐵周日重開車票售罄瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（2月2日）阿布扎比風情錄你會否考慮接種第五劑新冠疫苗呢？緬甸違反人權 澳洲施加制裁