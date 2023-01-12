【中港快訊】香港高鐵周日重開車票售罄

SBS廣東話節目其他收聽方法 【中港快訊】香港高鐵周日重開車票售罄Play05:09SBS廣東話節目其他收聽方法 香港高鐵 Credit: Billy H.C. Kwok/AP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.71MB)Published 13 January 2023 at 10:01amBy RENEE KWANSource: SBS 今天的【中港快訊】，張慕澄會繼續跟進香港高鐵今個星期日重開，昨天一開始售票，一個星期的車票已經差不多售罄，另外，英國政府外交部發表最新一份《香港半年報告書》，批評中國未能遵守 《中英聯合聲明》，中國政府及港府又有何回應？至於中國外交部長秦剛亦再次回應中方停發日韓簽證的事，詳情請收聽這節【中港快訊】。Published 13 January 2023 at 10:01amBy RENEE KWANSource: SBS更多內容【中港快訊】香港高鐵疫情後本周日重開【中港快訊】香港周日起與中國內地免檢疫通關【中港快訊】香港上調法定最低工資至每小時40元瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （1月13日）澳巴兩國領袖均否認雙方達成保安協議非為對抗中國【當13號遇上星期五】笑談「黑色星期五」澳洲最高級教廷神職人員佩爾逝世 享年 81 歲