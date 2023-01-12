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【中港快訊】香港高鐵周日重開車票售罄

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Hong Kong Protests Train Station

香港高鐵 Credit: Billy H.C. Kwok/AP

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Published 13 January 2023 at 10:01am
By RENEE KWAN
Source: SBS

今天的【中港快訊】，張慕澄會繼續跟進香港高鐵今個星期日重開，昨天一開始售票，一個星期的車票已經差不多售罄，另外，英國政府外交部發表最新一份《香港半年報告書》，批評中國未能遵守 《中英聯合聲明》，中國政府及港府又有何回應？至於中國外交部長秦剛亦再次回應中方停發日韓簽證的事，詳情請收聽這節【中港快訊】。

Published 13 January 2023 at 10:01am
By RENEE KWAN
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