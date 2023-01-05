【中港快訊】香港周日起與中國內地免檢疫通關

SBS Cantonese其他收聽方法 【中港快訊】香港周日起與中國內地免檢疫通關Play05:22SBS Cantonese其他收聽方法 香港於1月8日與中國內地實施免檢疫通關。 Source: EPA / JEROME FAVRE/EPA下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.92MB)Published 6 January 2023 at 7:20amBy RENEE KWANSource: SBS 今天的【中港快訊】，張慕澄會為大家報道，香港於1月8日起，恢復與中國內地免檢疫通關，市民可經7個口岸進入內地，但就須持入境前48小時內核酸陰性檢測證明。另外，中國外交部發言人毛寧回應世衞指，中國發表疫情的情況不能反映事態。Published 6 January 2023 at 7:20amBy RENEE KWANSource: SBS更多內容【中港快訊】港府：日本放寬香港航班飛往日本機場限制【中港快訊】港府向多國要求撤銷入境防疫限制瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （12月27日）美國中期大選開鑼 市場表現審慎「澳洲傳媒業」如何提升本地民主精神？【有心人】才能勝任高齡護理行業？