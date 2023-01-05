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【中港快訊】香港周日起與中國內地免檢疫通關

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香港於1月8日與中國內地實施免檢疫通關。 Source: EPA / JEROME FAVRE/EPA

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Published 6 January 2023 at 7:20am
By RENEE KWAN
Source: SBS

今天的【中港快訊】，張慕澄會為大家報道，香港於1月8日起，恢復與中國內地免檢疫通關，市民可經7個口岸進入內地，但就須持入境前48小時內核酸陰性檢測證明。另外，中國外交部發言人毛寧回應世衞指，中國發表疫情的情況不能反映事態。

Published 6 January 2023 at 7:20am
By RENEE KWAN
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