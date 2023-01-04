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【中港快訊】港府：日本放寬香港航班飛往日本機場限制

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香港快運飛機 Source: AAP / Kin Cheung/AP

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Published 5 January 2023 at 8:54am
By RENEE KWAN
Source: SBS

今天的【中港快訊】，張慕澄會為大家報道，香港運輸及物流局局長林世雄表示，日本放寬香港航班飛往日本機場的限制，航空公司亦可增加香港飛往日本的航班。另外，香港近期除了出現市民搶購退燒止痛藥外，同時多了人購買止瀉藥，原因為何？至於中國內地民眾擔心新冠變種病株會引發二次感染，但專家就話爆發大規模流行可能性極低，詳情聽收聽這節【中港快訊】。

Published 5 January 2023 at 8:54am
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