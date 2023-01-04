【中港快訊】港府：日本放寬香港航班飛往日本機場限制

SBS廣東話節目其他收聽方法 【中港快訊】港府：日本放寬香港航班飛往日本機場限制Play05:09SBS廣東話節目其他收聽方法 香港快運飛機 Source: AAP / Kin Cheung/AP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.71MB)Published 5 January 2023 at 8:54amBy RENEE KWANSource: SBS 今天的【中港快訊】，張慕澄會為大家報道，香港運輸及物流局局長林世雄表示，日本放寬香港航班飛往日本機場的限制，航空公司亦可增加香港飛往日本的航班。另外，香港近期除了出現市民搶購退燒止痛藥外，同時多了人購買止瀉藥，原因為何？至於中國內地民眾擔心新冠變種病株會引發二次感染，但專家就話爆發大規模流行可能性極低，詳情聽收聽這節【中港快訊】。Published 5 January 2023 at 8:54amBy RENEE KWANSource: SBS更多內容【中港快訊】港府向多國要求撤銷入境防疫限制特首李家超重申暫不取消紅黃碼安排瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【零的突破】中國有意解禁澳洲煤碳但有何未除隱憂？專家：中國房產去年接近爆煲 新一年鐵礦股升幅料不復再SBS 新聞簡報（1月4日）卡塔爾之旅