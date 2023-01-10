【中港快訊】香港上調法定最低工資至每小時40元

SBS廣東話節目其他收聽方法 【中港快訊】香港上調法定最低工資至每小時40元Play04:49SBS廣東話節目其他收聽方法 香港下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.41MB)Published 11 January 2023 at 9:25amBy RENEE KWANSource: SBS 香港行政會議接納最低工資委員會的建議，將最低工資水平由每小時37.5元，上調至40元，香港勞福界是否滿意加幅呢？ 另外，香港財政司司長陳茂波正就今年的財政預算案，收集社會各界意見，有政黨提出派發1萬元消費券。至於中國方面，各省市宣佈已經渡過了新冠疫情的高峰，詳情請收聽下張慕澄這節【中港快訊】。Published 11 January 2023 at 9:25amBy RENEE KWANSource: SBS更多內容【中港快訊】香港周日起與中國內地免檢疫通關【中港快訊】港府：日本放寬香港航班飛往日本機場限制【中港快訊】港府向多國要求撤銷入境防疫限制瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes專家：美股今年料有雙位數字跌幅 投資者宜防守部署【SBS學英語】第28集：制定新年目標 － 甚麼是「三A技巧」？【專家話你知】如何計算資產增值稅的三個例子SBS 新聞簡報（1月10日）