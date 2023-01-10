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【中港快訊】香港上調法定最低工資至每小時40元

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Published 11 January 2023 at 9:25am
By RENEE KWAN
Source: SBS

香港行政會議接納最低工資委員會的建議，將最低工資水平由每小時37.5元，上調至40元，香港勞福界是否滿意加幅呢？ 另外，香港財政司司長陳茂波正就今年的財政預算案，收集社會各界意見，有政黨提出派發1萬元消費券。至於中國方面，各省市宣佈已經渡過了新冠疫情的高峰，詳情請收聽下張慕澄這節【中港快訊】。

Published 11 January 2023 at 9:25am
By RENEE KWAN
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