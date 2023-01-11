【中港快訊】香港高鐵疫情後本周日重開

SBS廣東話節目其他收聽方法 【中港快訊】香港高鐵疫情後本周日重開Play05:09SBS廣東話節目其他收聽方法 香港高鐵周日重開 Credit: GIULIA MACRCHI / POOL/EPA下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.72MB)Published 12 January 2023 at 9:25amBy RENEE KWANSource: SBS 今天的【中港快訊】，張慕澄會為大家報道，香港高鐵將於今個星期日重開，初期只會來往西九龍至福田、深圳同廣州南等站。 另外，香港文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，香港與內地通關後，香港旅發局一直為復甦旅遊業做好準備，有國際郵輪更會在下星期三在疫情後再次停靠香港，至於中國方面，國家移民管理局昨天宣佈，對南韓、日本公民暫停簽發來華口岸簽證，指是要回應近期少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施。Published 12 January 2023 at 9:25amBy RENEE KWANSource: SBS更多內容【中港快訊】香港上調法定最低工資至每小時40元【中港快訊】港府：日本放寬香港航班飛往日本機場限制【中港快訊】香港周日起與中國內地免檢疫通關瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （1月12日）澳洲綠樹成蔭 在家種植須知【新州現罕見腦炎蚊】專家：無針對性疫苗或治療「嚴重個案可致命」澳洲股市未受通脹消息影響不跌反升