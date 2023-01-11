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【中港快訊】香港高鐵疫情後本周日重開

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香港高鐵周日重開 Credit: GIULIA MACRCHI / POOL/EPA

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Published 12 January 2023 at 9:25am
By RENEE KWAN
Source: SBS

今天的【中港快訊】，張慕澄會為大家報道，香港高鐵將於今個星期日重開，初期只會來往西九龍至福田、深圳同廣州南等站。 另外，香港文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，香港與內地通關後，香港旅發局一直為復甦旅遊業做好準備，有國際郵輪更會在下星期三在疫情後再次停靠香港，至於中國方面，國家移民管理局昨天宣佈，對南韓、日本公民暫停簽發來華口岸簽證，指是要回應近期少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施。

Published 12 January 2023 at 9:25am
By RENEE KWAN
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