大批善信到香港嗇色園黃大仙祠排隊上「頭炷香」

香港嗇色園黃大仙祠，事隔兩年再次在年三十晚開放給善信上「頭炷香」。





多名善信昨晚 7時已在祠外排隊上頭炷香，黃大仙祠於昨晚 9時正開放予善信入內等候，踏入子時一刻，即晚上 11時，祠內響起鐘聲，在前排等候的善信率先上「頭炷香」，其餘大批善信隨後，分批帶同香枝和風車，上「頭炷香」，並合十祈褔。





黃大仙祠會通宵開放至年初一晚上 9時。受疫情影響，黃大仙祠過去兩年的年三十晚並沒有對外開放，頭炷香儀式改為網上直播。



香港行政長官李家超發表農曆新年賀辭。 Source: Supplied / 香港特區政府新聞公報 香港行政長官李家超亦發表農曆新年賀辭，他表示新一年是兔年，香港人就好像兔子，靈活應變、自強不息，象徵無限生機，預示香港會走進新開始、新希望。他希望香港經濟活動越趨蓬勃，旅遊景點重新熱鬧起來。



