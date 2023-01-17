【兔年到】 澳洲郵政推出全新賀歲生肖郵票迎兔年

兔年快到了，澳州郵政今日推出以兔年為題的賀歲生肖郵票，今日於部份郵局﹑電話郵購及網上發售。





農曆新年在中國也被稱為「春節」，是亞洲文化最重要的傳統節日之一。 親朋好友相聚團年、燒香祭祖，小朋友最高興的莫過於收到長輩的利是。





澳州郵政的經理 Philatelic Michael Zsolt 表示，這套農曆新年的特式郵票給民眾一個好機會，向本地和身在外地的家人朋友送上祝福，同賀新歲。



澳州郵政推出一套全新賀歲生肖郵票迎兔年。 Source: Supplied / Australia Post Zsolt 表示：「我們每年都急不及待想看看農曆新年的 12 生肖如何呈現在最新的賀歲郵票設計上。」





屢獲殊榮的華裔設計師 Chrissy Lau 連續第三年為澳州郵政設計農曆新年郵票，SBS中文廣東話節目記者今日訪問了華裔設計師 Chrissy Lau 對於今年兔年賀歲郵票的設計靈感。





Chrissy表示，她小時候父親會在家中擺放福祿壽，三仙從而成為她今次設計兔年郵票的靈感來源。





福祿壽三仙是在亞洲常見的中國神靈，三仙代表著長壽、繁榮和幸福。





Chrissy今次設計的三款兔年郵票注入了三仙的元素，分別是：1.20 元郵票上的福星招財兔、2.40 元郵票上的祿星富貴兔和 3.60 元郵票上的壽星長壽兔。



面額2.40 元的祿星富貴兔郵票 Source: Supplied / Australia Post 在Chrissy的兔仔設計構思上，象徵福星的招財兔手持如意和元寶，是大家的「幸運之神」。



面額 1.20元的福星招財兔郵票 Source: Supplied / Australia Post 而象徵祿星的富貴兔，是專掌司祿文昌的神仙，郵票設計上可見富貴兔一手持書生卷，一手懷抱兔寶寶，祿星是讀書人的保護神「文昌星」。



面額3.60 元的壽星長壽兔郵票 Source: Supplied / Australia Post 至於象徵壽星的長壽兔，又稱老人星的壽星在三仙中排行第三，他一般手乘持杖和蟠桃，而Chrissy 的設計中更創新以一條長長的胡蘿蔔作為長壽兔的持杖。





Chrissy 說：「經過新冠疫情時期，我希望給人帶來感覺有趣及具時代感的設計，可愛俏皮的兔仔為人們洗走疫情帶來的負能量。」





同時，她希望設計能帶出教育作用，卡通化的兔仔設計造型引起孩子的注意，引發集郵的興趣。





身為分別 8 歲及 5 歲兩孩的媽媽，Chrissy 說孩子們有時候給她的設計注入新元素，亦是她的設計小助手。



Chrissy 還表示，她很榮幸連續三年為澳洲郵政設計農曆新年郵票。





她說，每年的賀歲生肖郵票都希望給予人全新感覺，以不同風格展示不同生肖特色。她期望下年農曆龍年再次為澳洲郵政設計賀歲郵票。



Chrissy 說：經過新冠疫情時期，我希望給人帶來感覺有趣及具時代感的設計，以可愛俏皮的卡通兔仔造型為人們洗走疫情帶來的負能量。

兔年出生的人一般被認為是聰明機智、敏捷靈巧的。 兔年出生的名人包括李連杰、愛因斯坦（Albert Einstein）、米高佐敦（Michael Jordan）、雲妮侯斯頓（Whitney Houston）、維多利亞女皇等。





除了以上三款郵票之外，賀歲郵票收藏系列另有「十二生肖郵票小型張」，當中所有生肖都以相同的卡通人物藝術風格展現，並附有郵票面額，總共 15 種獨特設計。





兔年賀歲郵票和相關郵品，現已在部份郵局發售。亦可通過郵購 1800 331 794 和網上購買，售完即止。



