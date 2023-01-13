【迎兔年】中國傳統的「兔」文化

既是兔年，靈動可愛的「兔子」當然成為主角。但到底「兔年」過年的吉祥語有甚麼？兔子在中國傳統上的形象如何？又有甚麼典故？雪梨書畫導師張志力（Franz Cheung）與SBS 中文各位讀者與聽眾分享兔年的各種成語、故事。











由「兔」字說起

根據六書的造字法則，「兔」是象形字。從甲骨文來看非常形象，是一隻大耳朵、短尾巴的動物，形象善良、溫馴，十分可愛。





兔子的演變。

生肖—兔

兔在十二生肖中排行第四，與十二地支配屬葵卯年。十二時辰中，卯時指早晨五至七時，卯的本字描畫的是草木出土萌芽的形象，因此卯表示春意，代表黎明，充滿著無限生機。



兔年將至，可愛的小兔成了年度主角。 Source: AAP / JEON HEON-KYUN/EPA 代表兔子時刻的早晨，亦可稍作聯想。





因為兔子在大家的印象中均是十分溫馴，而且精明，所以歸納起來兔子的性格一般是較為文靜、平和，好思考，而且深思熟慮。做事仔細，追求完美。



兔子在中國成語的形象

張志力老師表示兔子在中國形象中是多變的。「狡兔三窟」中，所謂「狡猾的兔子會準備好幾個藏身的窟窩」





雖然在現代漢語中，此成語語帶貶義，通常表示某人工於心計，為人狡猾。但張老師認為凡事可「兩面睇」，亦反映了兔子精明，而且思前想後。





張老師亦分享兔起鶻落經常被寫書法的人士採用，形容兔子剛躥起來，鶻就猛撲下去，稍有一點放鬆就錯過去了。藉此比喻畫畫、寫作下筆十分迅捷準確，善於抓住感受，捕捉形象。





另外，「靜如處子、動如脫兔」，意指一行動的時候就像逃脫的兔子一樣敏捷，但未行動時就像未出嫁的女子一樣沉靜，形成鮮明的對比。





除了大家已熟能詳的成語外，「兔」的形象亦在禪宗有名的故事中出現。





《無相頌》其中一句「佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，恰如求兔角。」





這一句說話亦到後來《大佛頂首楞嚴經》卷一：「汝不著者為在？為無？無則同於龜毛兔角。」





龜毛兔角就成了佛教用語。「龜沒有毛、兔沒有角。」表示毫不現實，而且反邏輯、無可能的事情。





佛典亦常用此以譬喻空理。



兔的「民間典故」

提及兔的「民間典故」，不得不提及深入民心的「玉兔」（又稱：月兔）





在民間傳說中，月兔居住在月球上，在月宮裡負責搗藥。





而在神話中與嫦娥同在月宮的玉兔更成了北京 兔兒爺 的原型。



北京兔兒爺形象。 Source: AAP 根據一個流傳甚廣的故事，有一年，北京城中忽然出現瘟疫，家家戶戶都有人染疾，而他們吃甚麼藥也不見好轉。





嫦娥看到人間的這番景象，覺得不忍，便派玉兔到人間為百姓消災治病。





玉兔在北京城化身為一名少女，施藥治病，醫好了很多病人。人們感念玉兔，就拿了很多東西要送給她。可玉兔什麼也不要，卻只向別人借衣服穿。





這樣，玉兔每到一處就換一身打扮，有時打扮得像個賣油的，有時又像個算命的，一會兒是男人裝束，一會兒又是姑娘打扮。為了能給更多的病人醫治，玉兔就騎著馬、鹿、獅子、老虎，走遍了北京城。





玉兔消除了北京城的瘟疫，就回月宮去了。玉兔雖然走了，但她美好的形象卻永遠留在了北京人的心中。於是，人們用泥塑造了兔爺的形象，兔首人身，披甲胄，插護背旗，臉貼金泥，身施彩繪，或坐或立，或搗杵或騎獸，豎著兩隻大耳朵，憨態可掬。





為了紀念玉兔，每到農曆八月十五那一天，家家都要供奉她，給她擺上好吃的瓜果菜豆，感謝她給人間帶來的吉祥和平安，還親切地稱她為「兔爺兒」「兔奶奶」。

