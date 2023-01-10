【敢唔敢去聞一下？】南澳屍花盛放：奇臭無比

這種原植於印尼的瀕臨絕種花卉，散發出一種類似於腐肉的氣味。





開花歷時數年，但盛放僅 48 小時。





這棵 1.5 米高的花種植於阿德雷德二百周年溫室 (Bicentennial Conservatory)，其綠色外皮在周一 (1 月 9 日) 剝落，露出奪目的酒紅色內部和黃色花蕊。





這是近十年前這植物在阿德雷德繁殖以來首次開花。



這種原植於印尼的瀕臨絕種花卉，散發出一種類似於腐肉的氣味。 Source: AAP / Matt Turner 2013 年，阿德雷德植物公園在樂富泰山 (Mt Lofty) 植物苗圃開始試繁殖泰坦魔芋，將已成長屍花的插枝重新種植以培育新枝。





目的是培植成一系列，為全球的保育工作作出貢獻。



有關人員表示，試驗計劃非常成功，公園現有約百棵處於不同發育階段的泰坦魔芋。





這次是試驗計劃中首次開花，周一大約歷時一個半小時讓人驚鴻一瞥和聞一聞。





聖誕節期間，凱恩斯植物公園的一種名為漢尼拔 (Hannibal) 的泰坦魔芋也大約五年來首次開花。





其他屍花分別於 2015 年、2017 年和 2018 年在阿德雷德盛開。



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