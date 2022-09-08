【SBS學英語】第19集：社區花園 - 園藝與種植

提高英語水平最好的方法之一就是每天聆聽和每天練習。播客可以幫到你。它將提高你的英語會話能力、理解能力、讓你與澳洲接軌。
本集內容適合中等和高等程度英語學習者。收聽之後，請嘗試完成頁面下方的小測驗以評量你的學習成果。並在Facebook上關注我們以獲取更多訊息！
學習筆記
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學習目標:
談論植物和園藝的短語
談論種植時提出的不同問題
- Do you have natives or mainly introduced plants in your garden? (你花園裡的植物主要來自本地的，還是引進的？)
- Do your plants need full sun or part shade? (你的植物需要充足的陽光還是需要部分遮蔭？)
- Is your garden bed in a partially or fully shaded spot? (你的種植箱是部分遮蔭還是完全在遮蔭地方？ )
- Is your garden flower, vegie or ornamental? (你花園主要種花卉、蔬菜還是觀賞植物？ )
- Do you prefer seedlings or seeds? (你喜歡從幼苗還是種子種起？)
我們在談論園藝時可以使用的不同短語
- My natives will make a lovely ornamental garden. (我的本土植物將打造成一個美觀的觀賞花園)
- I need to buy a trowel and one angled shovel. (我需要買一把鏟子和一把斜鏟)
- I’m looking for some easy-to-care perennials. (我正在尋找一些易於護理的多年生植物)
口語表達：
spring into action意思是突然變得非常活躍。
beat around the bush’意思是不直說，避重就輕。所以，若你對某人說， Please, don’t beat around the bush, 意思是你要求他們直截了當，不要再談論無關重要的事情。
Green thumb – 擅長種植的人。
She has a green thumb, she can grow anything!
詞彙：
Seedlings - 幼苗，幼苗是已經發芽的種子，而不是從扦插中生長出來的植物
Pull out the weeds – 通過鬆開雜草周圍的土壤並將雜草從根部拔起
Dig a hole – 在地上挖一個洞
Mowing the lawn – 用割草機在草坪上割草
Watering the plants – 將水澆在植物或它們生長的土壤上
Growing a seed - 由種子開始種植，而不是通過其他方法來生長
Planting a tree – 將樹苗進行種植的過程
文化資訊
連繫著澳洲各地城市的農場和社區花園。它是一個以社區為基礎的組織，將澳洲各地對市區種植和社區園藝感興趣的人士聯繫起來。
是 SBS Learn English的視頻和播客，你可以在當中了解澳洲一些有羽毛和有鱗的動物，這些動物你不能在世界各地找到。
播客原文
(注意：本文非逐字稿）
你好！歡迎來到《學英語（Learn English）》播客，本播客中，我們幫助澳洲人說英語、互相理解和聯繫。
我們承認 Cammerygal 人是我們土地的傳統擁有者，並向他們過去和現在的長老表示敬意。
我的名字是 Josipa，我和你一樣每天都在學習更多關於澳洲文化。
但在我開始上課之前，讓我向 Marie 說一聲，謝謝她在我們節目的蘋果播客上留言。她說：「這太棒了，正正是我想要的。」
謝謝你，Marie 。如果你正在尋找特定主題的課程或只是有任何意見，也可留下評論，我們會很高興。你...可能是下一位我們分享的人士！
所以，讓我們從春天開始行動，變得積極起來，開始為我每年最喜歡的季節寫下一些短語。春天！是的。春天終於來了；植物正在生長，每個人都在談論園藝。就像Susie和 Allan一樣；讓我們聽聽他們說甚麼。
Allan
你有一些美麗的本土植物，Susie。你把它們放在哪裡？
Susie
他們需要間中有陽光，我會建造一個美觀的觀賞花園，所以我在想……就設計在這個角落吧。
Allan
我喜歡本土植物，因為它們的維護成本較低而且不需要太多水。這對我有好處，因為我不是擅長種植的人！
Josipa
Allan 向Susie詢問了她種植的本土植物。本地動物或植物，如澳洲的國花金合歡，就像這個地方的原住民。
植物也有機會是引入的，這是當一個物種意外或故意帶入一個區域時出現。所以，你可以向別人問，
In your area, is it natives or mainly introduced trees and plants?
Susie 為她的本土植物預備了一個特別的角落。
Susie
他們需要間中有陽光，他們將成為一個美觀的觀賞花園。
你的植物需要充足的陽光還是部分遮蔭？你的種植箱是在部分或完全遮蔭的地方？如果你沒有花園，你想擁有怎樣的花園，花卉、蔬菜或觀賞植物？
一個觀賞花園主要設計來讓人觀賞，與種植蔬菜或草藥等農作物不同。
觀賞花園通常會有花朵或五顏六色的葉子。
如果你的花園不需除草、修剪等大量工作，你可以將其形容為維護度低。
如果你花園的植物不需要大量的水，那麼它可能是耐旱的植物。
澳洲本土植物通常維護成本低且耐旱。
你也可以使用「耐」一詞來形容與植物相關的其他事物。下次你購買植物時，請注意「耐曬」、「耐害蟲」或「耐風」等字眼。
你作為園丁應該要怎樣做？
Do you have a green thumb?
不幸的是，我不是擅長種植的人。
have a green thumb 意思是具有使植物良好生長的能力。
我希望Susie能做到！她給了Allan一張清單，並派他去買一些園藝工具。讓我們看看他，
Allan
啊，就是這樣。Susie的清單。……上面寫著甚麼？……鏟子、修枝剪刀、斜鏟……我想知道我能不能以優惠的價錢給她買一把斜鏟。還有甚麼呢？修枝剪刀、噴壺和剪刀。等等，她在頁底添加了一根軟管。
Allan正在購買一些園藝工具。首先，他提到，
A trowel, secateurs, a shovel.
Trowel是一種小型手持工具，帶有彎曲的鏟子，用於掘起植物或泥土。
Secateurs是修枝剪刀。
Allan想要一把特定的鏟子。
I wonder if I can get an angled shovel at a good price.
An angled shovel 是一種帶有刀片的鏟子，可以很好地挖掘。
然後我們聽到Allan 提到，
Pruners, a watering can, shears and a hose.
修枝剪刀、噴壺、剪刀、軟管，讓我們添加割草機和叉子。這些是一些園藝工具的名稱。
現在Allan正與Susie交談，Susie是一位園藝專家。
Allan
我正在尋找一些易於護理的多年生植物
Susie
你喜歡幼苗還是種子？
Allan
我不確定，你有甚麼建議？
Susie
嗯……幼苗更快更容易。如果你想從種子種起，這可以節省你的金錢，但需要更長的時間。
好吧，我們不要拐彎抹角。我們有很多要解釋的。
順便說一句，beat around the bush是指談論無關重要的事情，不入正題。
所以，如果我對某人說，Please, don't beat around the bush，我是在要求他們直截了當，停止談論許多不重要的事情。
所以，Allan 正在購買花卉。他說，
I’m looking for some easy-to-care perennials.
多年生植物是一種可以在多個季節保持生長的植物。這與僅持續一個季節的植物不同。
Susie接著問道，
Do you prefer seedlings or seeds?
幼苗是從種子發育而來的。基本上，幼苗是已經發芽的種子。
他們會為你節省時間，但就要貴一點。就像Susie說的，
Susie
嗯……幼苗更快更容易。如果你想從種子發芽開始，這將節省你的金錢，但需要更長的時間。
種子發芽是另一種方法，但前提是你從種子發芽開始種起。你可以sow seeds，但你不能sow plants。你必須plant plants！很易弄錯，對吧！
我今天的嘉賓是 SBS 越南語的 Anh Vu。你好Anh，感謝你參與我們這個節目。
Anh
你好，Josipa；很高興來到這裡。
Josipa
你一直告訴我越南社區熱忱於園藝。
Anh
是的，園藝和越南社區緊密相連。對於越南人來說，園藝也是一種重新連接對祖國記憶的方式。你可以在自己的後院種植許多烹飪和藥用亞洲草藥，如香菜、羅勒、薄荷、檸檬草、生薑。
Josipa
我以前很喜歡媽媽後院的藥草，但自從我搬到雪梨後，我的花園就在窗台上放了兩個花盆。你建議在我家附近找一個社區花園嗎？
Anh
是的。澳洲有 600 多個社區花園和城市農場，大家聚集在一起種植新鮮食物、學習、放鬆和認識新朋友。
Josipa
謝謝分享，Anh。現在，我就去我家附近找社區花園。
Anh
很容易的。只需瀏覽網站，就可以加入澳洲的社區花園的組織。
非常感謝我們的教育顧問 Shirley Glaister、我們的客人 Anh Vu、Ioane Lafoai，以及為Allan和Susie配音的 Paul Nicholson 和 Clair Drew。
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