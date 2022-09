【SBS學英語】第19集：社區花園 - 園藝與種植

本集內容適合中等和高等程度英語學習者。收聽之後,請嘗試完成頁面下方的小測驗以評量你的學習成果。並在Facebook上關注我們以獲取更多訊息!



學習筆記

學習目標:

談論植物和園藝的短語



談論種植時提出的不同問題

Do you have natives or mainly introduced plants in your garden? (你花園裡的植物主要來自本地的,還是引進的?)

Do your plants need full sun or part shade? (你的植物需要充足的陽光還是需要部分遮蔭?)

Is your garden bed in a partially or fully shaded spot? (你的種植箱是部分遮蔭還是完全在遮蔭地方? )

Is your garden flower, vegie or ornamental? (你花園主要種花卉、蔬菜還是觀賞植物? )